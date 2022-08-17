Просил убежище, а получил наручники. Курьёзный случай произошёл с белорусом на литовской границе

Проблемы у европейцев не только с ценами и растущей инфляцией, но также с порядком на границе и простым человеческим отношением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не просто камень в их огород, а достоверный факт, подкрепленный видеодоказательством.

Виктория Ходосок, СТВ:

На белорусско-литовской границе произошел инцидент. Белорус обратился за помощью в предоставлении убежища. Но в ответ мужчина услышал отказ. Тогда, долго не думая, попасть в райские места Европы он решил через литовский лес. Пограничники этой страны мужчину нашли и привезли обратно в пункт пропуска, в наручниках поместив под охрану. К слову, охранник оказался так себе специалистом. Белорусу удалось открыть окно зубами и вернуться домой. После пограничных переговоров литовские наручники удалось обменять на белорусский паспорт. В Беларуси мужчину, конечно, ждал штраф. А вот как заплатят за свое небрежное отношение к службе литовские пограничники, остается только догадываться.