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Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе между Беларусью и Оманом

01 октября 2025 16:45
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Сотрудничество с Россией развивается по всем направлениям. 1 октября глава государства подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На проведение переговоров и его подписание после рассмотрения в правительстве уполномочен Государственный военно-промышленный комитет.

И еще один международный документ подписан сегодня Президентом. Указ, который одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и Омана о взаимной отмене виз.

Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе между Беларусью и Оманом-2

Предусмотрено, что граждане обеих стран будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита. Оговорено и условие: продолжительность непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не должно превышать 30 дней, находиться в стране можно будет 90 дней в течение календарного года.

Заключение Соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Беларусь-Оман # Международное сотрудничество

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