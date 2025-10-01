Лукашенко одобрил проект соглашения о безвизе между Беларусью и Оманом

Сотрудничество с Россией развивается по всем направлениям. 1 октября глава государства подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На проведение переговоров и его подписание после рассмотрения в правительстве уполномочен Государственный военно-промышленный комитет.

И еще один международный документ подписан сегодня Президентом. Указ, который одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и Омана о взаимной отмене виз.