Лукашенко подписал Указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих»

Президент Беларуси подписал Указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решением главы государства отменяются ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим госслужащим, которые достигли пенсионного возраста. Предполагается, что мера повысит заинтересованность в продолжении трудовой деятельности.

Кроме того, это позволит более эффективно задействовать их потенциал в экономике страны. Таким образом, в Беларуси устанавливаются одинаковые подходы к выплате пенсий для работающих военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих. Это соответствует единой линии по снятию ограничений на получение заработанной пенсии в полном объеме. Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Нельзя не связать документ с праздником, который сегодня отмечают в стране. 1 октября слова особой благодарности звучат в адрес пожилых людей. Сегодня их праздник.