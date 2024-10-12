Лукашенко: одна пятилетка – и Гомельская область должна измениться и внешне, и внутренне

Сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче – это наша общая цель, и она никогда не менялась. С такими словами к труженикам села обратился 12 октября глава государства во время фестиваля «Дожинки» в Гомельской области. Во время откровенного разговора Президент нацеливает сельчан на активный поиск новых методов хозяйствования. Новые сорта, обновление севооборота. И консолидация корпоративного духа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одна пятилетка – и регион должен измениться и внешне, и внутренне, особенно в производстве. В каждом районе должен быть эффективный проект, чтобы люди были заняты, чтобы они получали нормальную заработную плату. Не забывайте о мелиорации, для вас она не менее значима, чем для Бреста. Вы сделали с новым губернатором первый только шажок, даже не шаг к тому, что было ему поручено. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать. Но прежде всего вы должны свой край возродить. Работа ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Подробности.