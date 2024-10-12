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Лукашенко: одна пятилетка – и Гомельская область должна измениться и внешне, и внутренне

12 октября 2024 17:51
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Сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче – это наша общая цель, и она никогда не менялась. С такими словами к труженикам села обратился 12 октября глава государства во время фестиваля «Дожинки» в Гомельской области.

Во время откровенного разговора Президент нацеливает сельчан на активный поиск новых методов хозяйствования. Новые сорта, обновление севооборота. И консолидация корпоративного духа.

Лукашенко: одна пятилетка – и Гомельская область должна измениться и внешне, и внутренне-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Одна пятилетка – и регион должен измениться и внешне, и внутренне, особенно в производстве. В каждом районе должен быть эффективный проект, чтобы люди были заняты, чтобы они получали нормальную заработную плату. Не забывайте о мелиорации, для вас она не менее значима, чем для Бреста. Вы сделали с новым губернатором первый только шажок, даже не шаг к тому, что было ему поручено. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать. Но прежде всего вы должны свой край возродить. Работа ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Подробности.

Лукашенко: одна пятилетка – и Гомельская область должна измениться и внешне, и внутренне-4

О мирном небе, под которым растут урожаи Беларуси, Президент тоже сказал.

Александр Лукашенко:
Не знаю, почему Господь так распорядился, он в очередной раз проверяет нас на прочность на Гомельщине. Так вот вы знайте, что мы тогда, в трудные времена, когда была голодьба страшная, когда нечего было есть и одеть, вас не бросили. Мы вас не бросим и сейчас. Вы наши люди. И мы всегда будем знать, что вы нуждаетесь в мире и защите. Помните, мы будем жить в мирной, нормальной стране. Спасибо вам.

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