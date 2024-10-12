Лукашенко: «Мы нужны, может быть, кому-то только на коленях, в лаптях и под плёткой. Как когда-то было»

Смелый шаг в развитии Гомельской области, чествование аграриев региона, необходимость выращивания новых сельхозкультур. Об этом и не только говорил глава государства, принимая участие в фестивале «Дожинки», который принял городской поселок Корма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – баланс. Это отметил Александр Лукашенко, заслушав доклад губернатора Ивана Крупко. Президент отметил, что в социальном плане к Гомельской области вопросов нет, а вот промышленность и сельское хозяйство надо подтянуть. Передовиков уборочной кампании чествовали уже на сцене. Президент вручил награды и поблагодарил жителей области за особое терпение и умение работать вопреки чему-либо.

Так было и в прошлом, которое наложило отпечаток на здешние территории. Гомельский регион пострадал больше остальных после аварии на Чернобыльской АЭС. Чего не скажешь, смотря на его достижения сегодня. Местная продукция пользуется спросом далеко за пределами Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На всех международных площадках (и ближних, дальних) говорю, что Чернобыль – это не мы. Мы не строили его, мы не эксплуатировали и не взрывали. Беда к нам пришла оттуда, со стороны, вы знаете. Но мы ее преодолели, потому что перестали ныть, стенать и на кого-то рассчитывать. Так и сейчас. Только своим умом, своими силами мы можем что-то сделать.

Мы никому нигде не нужны. Мы нужны, может быть, кому-то только на коленях, в лаптях и под плеткой, как когда-то было. Но это не наш путь. Сегодня можно говорить о достойном результате. Вы его видите. Хотя, может быть, и не тот, который должен быть. Вы здесь живете. И сейчас Гомельская область – высокоразвитый промышленный и аграрный регион с большим туристическим потенциалом.