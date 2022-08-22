Занятость – более 82%. Белстат обновил данные по безработице

Новости Беларуси. Белстат обновил данные по безработице и импортозамещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси по-прежнему сохраняется высокий уровень занятости. Сегодня он составляет 82,8 %. Это говорит о том, что санкции и западное давление не сказались на рынке труда. Что касается импортозамещения, в нашей стране с 2011 года взят курс на снижение использования заграничных товаров. В 2022 году этот показатель снизился практически на 10 %. Переходить на свое получается в том числе и в фармации. За год доля отечественных медпрепаратов увеличилась на процент.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Если в 2011 году данная доля составляла 37,6 %, то в первом полугодии 2022-го она составила 28,6. Это говорит о том, что идет замещение на отечественное производство комплектующих, изделий и сырья. Мы уже видим, что идет улучшение ситуации по экспорту. Например, в страны СНГ. Здесь идет уже рост, в том числе и в Российскую Федерацию. За июнь мы получили рекордный экспорт в Россию. Это говорит о том, что задание главы государства по переориентации товаров в Российскую Федерацию, на дальнюю дугу сегодня уже реализуется.