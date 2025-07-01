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Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий

01 июля 2025 16:44
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Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников военных вузов, а также высшего офицерского состава. Как знак особого уважения и уже по традиции, торжественный прием проводится накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-2

Из всех церемоний госнаград те, что с участием людей в погонах, самые шумные, хоть и немногословные. Медали, четкий шаг и сдержанное, но волнение. Даже у тех, для кого и знание, и звание не впервые получать.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-4

Александр Лавренов, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Жизнь военного человека нисколько не меняется с получением воинских званий. Единственное, наверное, что возрастает, – ответственность, которая с каждым званием повышается во много-много раз, тем более с присвоением такого звания, как генерал-майор. 

Нынешние условия диктуют нам особые правила, прежде всего связанные с тем, что постоянная боевая готовность – это то, на что опирается вся наша армия, все наши Вооруженные силы. И мы, конечно же, не имеем никакого права в нынешних условиях обстановки давать какую-то слабину.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-6

Именно поэтому даже представительницы прекрасного пола держат марку и ни слова не говорят о тяготах и лишениях, с которыми военное дело неразрывно связано.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-8

Я решила стать военнослужащим, потому что решила продолжить династию своей семьи. У меня папа военнослужащий. Он закончил службу с должностью начальника штаба Западного оперативного командования. И для меня большая гордость пойти по его стопам.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-10

Во Дворце Независимости сегодня уже бывшие слушатели военных вузов Беларуси и России, факультетов Генерального штаба Военной академии, офицеры Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел. Все они совершенствовали знания. Часть особенно усердно, за что удостоена благодарности Президента Беларуси.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-12

Проходил службу на должности заместителя командира – начальника отделения боевой подготовки, 361-я база охраны и обслуживания центральных органов военного управления. После обучения распределился в ту же воинскую часть, и довелось окончить на отлично с получением знака за отличие и золотой медали. Поэтому горжусь этим и тем, что довелось присутствовать здесь на таком торжественном мероприятии.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-14

Кстати, эта церемония – единственная в зале госнаград, во время которой все, кроме оркестра, стоят. Особая торжественность, особый статус, протокол и эмоции – момент, от которого мурашки по коже. 

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-16

– Здравствуйте, товарищи офицеры!
– Здравия желаем, товарищ Президент Республики Беларусь!

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-18

Товарищам офицерам объяснять не надо, за что и против чего они сегодня стоят нерушимой стеной, как восемь десятилетий назад стояли их деды. Если кому-то фразы о том, что Родина в опасности, кажутся патетикой, то факты не только на столе, но и в публичном доступе. Никто ничего не прячет и не скрывает. Точнее, даже не стесняется в этой геополитической кутерьме цинично блюсти свои интересы, отметая в сторону жизни и судьбы.

Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-20

Глава государства, главнокомандующий, к людям в погонах испытывает особое уважение. И всякий раз, невзирая на тренды, напоминает о том, что исход любого противостояния все равно решает человек. Именно поэтому белорусы ценят ратный труд.

Лукашенко: защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный! Подробности.

Какова цена ошибки генерала, те, кто сегодня получил из рук главнокомандующего эти погоны, прекрасно понимают. Понимают и степень ответственности, и то, что за этим званием следует.

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-22

От лица офицеров, которым в этот знаменательный день присвоено воинское звание генерал-майор, благодарю вас за высокую оценку нашего воинского труда и подчиненных нам воинских коллективов. 

Каждый из нас, выбирая военную службу, руководствовался призванием и велением своего сердца. А нравственной основой для нас всегда были и будут честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу. 

Мы осознаем тот высочайший уровень ответственности, который возлагает на нас это воинское звание, и приложим все свои силы для укрепления обороноспособности нашего государства и обеспечения его надежной защитой. Служу Республике Беларусь!

Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий-24

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим великим праздником, Днем Независимости. Особо хочу поздравить наших новых генералов. Знаю, что такое для них это великое звание. С ваших слов знаю. 

К сожалению, генеральские погоны мне не вручали, но очень хорошо по службе в армии, офицерской своей службы, знаю, как генералы, и не только генералы, гордятся повышением или получением воинских званий. Счастья, успехов вам, надежного тыла. А вам, ребята, быть достойными защитниками нашего Отечества, наших семей, наших детей, наших любимых.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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