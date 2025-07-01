Лукашенко: очень хорошо знаю, как генералы и не только гордятся получением воинских званий

Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников военных вузов, а также высшего офицерского состава. Как знак особого уважения и уже по традиции, торжественный прием проводится накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из всех церемоний госнаград те, что с участием людей в погонах, самые шумные, хоть и немногословные. Медали, четкий шаг и сдержанное, но волнение. Даже у тех, для кого и знание, и звание не впервые получать.

Александр Лавренов, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Жизнь военного человека нисколько не меняется с получением воинских званий. Единственное, наверное, что возрастает, – ответственность, которая с каждым званием повышается во много-много раз, тем более с присвоением такого звания, как генерал-майор. Нынешние условия диктуют нам особые правила, прежде всего связанные с тем, что постоянная боевая готовность – это то, на что опирается вся наша армия, все наши Вооруженные силы. И мы, конечно же, не имеем никакого права в нынешних условиях обстановки давать какую-то слабину.

Именно поэтому даже представительницы прекрасного пола держат марку и ни слова не говорят о тяготах и лишениях, с которыми военное дело неразрывно связано.

Я решила стать военнослужащим, потому что решила продолжить династию своей семьи. У меня папа военнослужащий. Он закончил службу с должностью начальника штаба Западного оперативного командования. И для меня большая гордость пойти по его стопам.

Во Дворце Независимости сегодня уже бывшие слушатели военных вузов Беларуси и России, факультетов Генерального штаба Военной академии, офицеры Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел. Все они совершенствовали знания. Часть особенно усердно, за что удостоена благодарности Президента Беларуси.

Проходил службу на должности заместителя командира – начальника отделения боевой подготовки, 361-я база охраны и обслуживания центральных органов военного управления. После обучения распределился в ту же воинскую часть, и довелось окончить на отлично с получением знака за отличие и золотой медали. Поэтому горжусь этим и тем, что довелось присутствовать здесь на таком торжественном мероприятии.

Кстати, эта церемония – единственная в зале госнаград, во время которой все, кроме оркестра, стоят. Особая торжественность, особый статус, протокол и эмоции – момент, от которого мурашки по коже.

– Здравствуйте, товарищи офицеры!

– Здравия желаем, товарищ Президент Республики Беларусь!

Товарищам офицерам объяснять не надо, за что и против чего они сегодня стоят нерушимой стеной, как восемь десятилетий назад стояли их деды. Если кому-то фразы о том, что Родина в опасности, кажутся патетикой, то факты не только на столе, но и в публичном доступе. Никто ничего не прячет и не скрывает. Точнее, даже не стесняется в этой геополитической кутерьме цинично блюсти свои интересы, отметая в сторону жизни и судьбы. Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

Глава государства, главнокомандующий, к людям в погонах испытывает особое уважение. И всякий раз, невзирая на тренды, напоминает о том, что исход любого противостояния все равно решает человек. Именно поэтому белорусы ценят ратный труд. Лукашенко: защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный! Подробности. Какова цена ошибки генерала, те, кто сегодня получил из рук главнокомандующего эти погоны, прекрасно понимают. Понимают и степень ответственности, и то, что за этим званием следует.

От лица офицеров, которым в этот знаменательный день присвоено воинское звание генерал-майор, благодарю вас за высокую оценку нашего воинского труда и подчиненных нам воинских коллективов. Каждый из нас, выбирая военную службу, руководствовался призванием и велением своего сердца. А нравственной основой для нас всегда были и будут честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу. Мы осознаем тот высочайший уровень ответственности, который возлагает на нас это воинское звание, и приложим все свои силы для укрепления обороноспособности нашего государства и обеспечения его надежной защитой. Служу Республике Беларусь!