Защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный, а люди в погонах в нашей стране всегда пользовались авторитетом и уважением. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений, а также высшего офицерского состава. Отметим, как знак особого уважения и уже по традиции, торжественный прием проводится накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек 1 июля были приглашены во Дворец Независимости. Их профессиональные успехи переоценить невозможно, учитывая нестабильную обстановку в мире и непосредственно в нашем регионе. Президент озвучил лишь ряд угроз, которым подвергается Беларусь. Так, в западных СМИ усиливается истерия по поводу «угрозы с Востока», а руководство Евросоюза заявляет о намерениях реализовать «Программу перевооружения Европы», предварительный бюджет которой порядка 800 миллиардов евро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто бы еще недавно мог сказать, что в год празднования 80-летия Великой Победы вдруг четко проявятся явные исторические параллели с теми пропахшими порохом 40-ми годами. В западных СМИ усиливается истерия по поводу угрозы от нас, с Востока. А наиболее отвязные европейские политики даже высказываются о возможности применения на континенте ядерного оружия. Не мы, не россияне, как они нас упрекали, – они об этом заговорили.

Одновременно подожгли Ближний Восток. Израиль атаковал Иран. Снова начинает искрить между Индией и Пакистаном. Продолжается напряженность вокруг Тайваня. А в ряде стран Африки так называемые горячие точки воспринимаются уже почти как естественное природное явление. Самое печальное, что ежедневно гибнут тысячи людей – и военных, и мирных. Я уже не говорю об убитых детях. Мы также видим, что просвещенные европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине.