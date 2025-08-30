Лукашенко рассказал о своих ожиданиях от парада в Пекине 3 сентября
С чего начиналась и какой была дорога Беларуси и Китая к всепогодному и всестороннему сотрудничеству, а также о будущем двусторонних отношений, Александр Лукашенко подробно рассказал в большом интервью Медиакорпорации КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на нестабильность в регионе, Беларусь в своем развитии поступательна. Этому, как подчеркнул Александр Лукашенко, мы научились у Китая. И сегодня перенимаем (точечно, а местами и глобально) опыт в разных сферах. От IT-сектора до культурной среды. Например, создание Национального исторического музея Беларуси в квартале государственности вдохновлено китайским.
В интервью Александр Лукашенко отдельно поделился своими ожиданиями от предстоящего парада, посвященного 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Наш Президент принимал участие в подобных мероприятиях в Китае 10 лет назад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы и вы потеряли большое количество людей. Как у нас говорят, на алтарь Победы мы положили 30 миллионов человек. Столько же погибло китайских людей в это страшное время. Японские милитаристы убивали всех, кого могли. Истребляли просто народ. И если мы помним – то это не повторится. Это точно не повторится. Забудем – это придет снова к нам.
Поэтому мы вместе с китайским народом, вашим государством свято храним эту память о нашей Победе. Если бы мы проиграли, мы совершенно по другим критериям развивались бы сегодня. Но мы сохранили мир. Тем самым сохранили возможность и вам, и нам, и другим странам жить по своим законам и развиваться.
Говоря о развитии двусторонних отношений, Президент подчеркнул: сегодня нужно не идти, а бежать. В международных отношениях уже укрепилась тенденция на ускорение.
Анастасия Савиных, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Республика Беларусь является основным партнером Китайской Народной Республики в Восточной Европе. Также важно отметить, что за последние десятилетия объем взаимной торговли вырос более чем в 4,5 раза. Кроме этого, Республика Беларусь активно продвигает свою продукцию на рынках электронной коммерции Китая.
Не стоит забывать о том, что у нас есть национальный павильон Республики Беларусь на платформах. Белорусская продукция представлена на платформе Alibaba. Это B2C, B2B-платформы. Я считаю, что очень важно, что белорусская продукция представлена на столь широком секторе различных площадок разной направленности.