Лукашенко рассказал о своих ожиданиях от парада в Пекине 3 сентября

С чего начиналась и какой была дорога Беларуси и Китая к всепогодному и всестороннему сотрудничеству, а также о будущем двусторонних отношений, Александр Лукашенко подробно рассказал в большом интервью Медиакорпорации КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на нестабильность в регионе, Беларусь в своем развитии поступательна. Этому, как подчеркнул Александр Лукашенко, мы научились у Китая. И сегодня перенимаем (точечно, а местами и глобально) опыт в разных сферах. От IT-сектора до культурной среды. Например, создание Национального исторического музея Беларуси в квартале государственности вдохновлено китайским.

В интервью Александр Лукашенко отдельно поделился своими ожиданиями от предстоящего парада, посвященного 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Наш Президент принимал участие в подобных мероприятиях в Китае 10 лет назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы и вы потеряли большое количество людей. Как у нас говорят, на алтарь Победы мы положили 30 миллионов человек. Столько же погибло китайских людей в это страшное время. Японские милитаристы убивали всех, кого могли. Истребляли просто народ. И если мы помним – то это не повторится. Это точно не повторится. Забудем – это придет снова к нам. Поэтому мы вместе с китайским народом, вашим государством свято храним эту память о нашей Победе. Если бы мы проиграли, мы совершенно по другим критериям развивались бы сегодня. Но мы сохранили мир. Тем самым сохранили возможность и вам, и нам, и другим странам жить по своим законам и развиваться.