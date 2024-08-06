Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси

К страде подключаются молодые специалисты, которые распределены в сельхозорганизациях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии Беларуси намолотили более 6,3 млн тонн зерна с учетом рапса.

В 2024 году их более 5 000. Около1 400 – с высшим образованием, около 2 000 – со средним специальным и свыше 2 000 – с профессионально-техническим образованием.

Понятно, что не все они выйдут в поле. Например, по остро востребованным отраслью специальностям зооветеринарного профиля направлено почти тысяча специалистов. Вопросу возвращения молодых специалистов на малую родину и их закрепление в нашей стране уделяется значительное внимание, в том числе со стороны главы государства.