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Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси

06 августа 2024 10:35
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К страде подключаются молодые специалисты, которые распределены в сельхозорганизациях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси намолотили более 6,3 млн тонн зерна с учетом рапса.

Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси-1

В 2024 году их более 5 000. Около1 400 – с высшим образованием, около 2 000 – со средним специальным и свыше 2 000 – с профессионально-техническим образованием.

Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси-4

Понятно, что не все они выйдут в поле. Например, по остро востребованным отраслью специальностям зооветеринарного профиля направлено почти тысяча специалистов. Вопросу возвращения молодых специалистов на малую родину и их закрепление в нашей стране уделяется значительное внимание, в том числе со стороны главы государства.

Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси-7

Для повышения престижности работы в сельском хозяйстве реализуется ряд госпрограмм. Их цель – укрепление материально-технической базы, производственного потенциала АПК, создание новых производств в глубинке.

# Уборочная кампания # общество

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