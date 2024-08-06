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Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?

06 августа 2024 10:40
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Где найти самые грибные места и какой самый редкий вид растет в Беларуси? В студии «Нового утра» грибник, блогер Александр Горбацевич.

Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?-1

Александр Горбацевич, блогер, грибник:
Привез черные лисички и сморчок конический. Это непопулярные грибы в нашем регионе. Они всегда у нас росли, просто по традиции сложилось, что самый основной это белый гриб. Черные лисички – популярные грибы в Англии, странах Европы. Читал форумы, статьи, повара хвалят, ценят эти грибы.

Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?-4

Юрий Царев, ведущий:
А черные лисички где вы нашли?

Александр Горбацевич:
Лесной массив примерно на 5-6 километров – огромный лес. Поляна на 2 квадратных метра. Там было около 150 грибов, которые ценный ингредиент. У большинства людей есть мнение, что черный трюфель – самый дорогой гриб в мире. В Португалии мне присылали фотографию с рынка. Вот эти сморчки конические в сушеном виде 990 евро за килограмм стоят, а черный трюфель – 250 евро.

Подробности в видео.

# Грибы # общество # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Дмитрий Потапович

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