Лукашенко: на Западе продолжают борьбу с призраком – Советского Союза давно нет

СНГ должно быть крепким союзом сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. Об этом на саммите Содружества в Москве заявил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко предложил подумать, как более эффективно использовать потенциал региональной интеграции.

О равных условиях и уважении национальных интересов на площадке СНГ говорят постоянно. И многое уже сделано. Но есть и к чему стремиться. На этом большом интеграционном пути Президент обозначил несколько ключевых направлений. В частности, необходимо укреплять международный статус Содружества. Партнеры сходятся в оценке многих мировых событий и их единый голос должен чаще звучать с высоких трибун. В числе сложных и амбициозных задач также достижение технологического суверенитета на пространстве СНГ. О том, что экономика лежит в основе всего – благополучия и мирной жизни граждан – наш Президент говорил не раз. Вот и 8 октября сделал особый акцент на стабильной работе экономик стран Содружества.

Западная санкционная политика разрушительна. Поставлены серьезные барьеры на пути свободного обмена новейшими технологиями. Это касается самых разных сфер, в том числе медицины. Поэтому сегодня жизненно необходимо обладать собственными разработками. Стратегически важным является и продвижение системы ценностей Содружества. Речь не о навязанных извне, а об исторически сложившихся на той или иной территории. Александр Лукашенко подчеркнул, что СНГ создавался людьми, знающими цену единства наций. Но в обозримом будущем в политику придет новое поколение. И смогут ли они сохранить накопленный опыт союзного строительства – зависит от той работы, которая ведется сегодня в том числе с молодежью.