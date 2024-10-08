Лукашенко: на Западе продолжают борьбу с призраком – Советского Союза давно нет
СНГ должно быть крепким союзом сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. Об этом на саммите Содружества в Москве заявил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко предложил подумать, как более эффективно использовать потенциал региональной интеграции.
О равных условиях и уважении национальных интересов на площадке СНГ говорят постоянно. И многое уже сделано. Но есть и к чему стремиться. На этом большом интеграционном пути Президент обозначил несколько ключевых направлений. В частности, необходимо укреплять международный статус Содружества. Партнеры сходятся в оценке многих мировых событий и их единый голос должен чаще звучать с высоких трибун. В числе сложных и амбициозных задач также достижение технологического суверенитета на пространстве СНГ. О том, что экономика лежит в основе всего – благополучия и мирной жизни граждан – наш Президент говорил не раз. Вот и 8 октября сделал особый акцент на стабильной работе экономик стран Содружества.
Западная санкционная политика разрушительна. Поставлены серьезные барьеры на пути свободного обмена новейшими технологиями. Это касается самых разных сфер, в том числе медицины. Поэтому сегодня жизненно необходимо обладать собственными разработками. Стратегически важным является и продвижение системы ценностей Содружества. Речь не о навязанных извне, а об исторически сложившихся на той или иной территории. Александр Лукашенко подчеркнул, что СНГ создавался людьми, знающими цену единства наций. Но в обозримом будущем в политику придет новое поколение. И смогут ли они сохранить накопленный опыт союзного строительства – зависит от той работы, которая ведется сегодня в том числе с молодежью.
О том, что объединяет участников Содружества и почему главное – оставаться вместе. Алена Сырова из Москвы.
Это утро в Москве главы стран СНГ начинали схоже – по-спортивному. По крайней мере из того, что попало в публичное поле – Александр Лукашенко колол дрова.
Никол Пашинян катался на велосипеде. Все настраивались на серьезный переговорный день, хотя накануне было предостаточно времени, чтобы обсудить все.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Раскройте, пожалуйста, тайну, как прошел вчерашний ужин?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хороший был ужин!
– О чем говорили, помимо праздничной повестки?
– Слушай, вчера обговорили все вопросы. Я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить.
– Что самое такое для нас?
– От геополитики до конкретных внутренних вопросов. Но главное – давайте будем вместе.
Почему именно о единстве первостепенно говорит Президент, понятно. СНГ за последнее время видоизменилось – Грузия, Украина, Молдова… Приостановлено полноформатное сотрудничество, но, забегая вперед, Александр Лукашенко скажет: это временно и обязательно изменится.
Обсуждению повестки СНГ в широком составе предшествовали двусторонние переговоры сначала азербайджано-, а после армяно-российские. Что, в общем-то, логично: на пространстве СНГ искрит именно между двумя этими государствами. Да и в общей компании есть вопросы. 8 октября, например, стало известно, что Армения не присоединилась к заявлениям о «Принципах обеспечения безопасности в Евразии» и о «Недопустимости односторонних мер в международных отношениях» в рамках вчерашнего заседания Совета министров иностранных дел СНГ. И такая ситуация не добавляет стабильности самому Содружеству. Учитывая, что под угрозой вторичных санкций сейчас практически все.
Лукашенко на саммите в Москве: «Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений».