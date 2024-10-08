«Не только классику!» Студентка БГУ рассказала, какие книги читает

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Елизавета Гайдукевич, студентка Белорусского государственного университета: Я читаю Ирвина Шоу «Богач, бедняк». Хорошая книга. На самом деле молодежь читает, и она читает действительно очень разную литературу. Даже на своем примере – я читаю и классику. Это и русская, и зарубежная классика.

Елизавета Гайдукевич:

Из русских мне Достоевский больше всего нравится. Но я не только классику читаю – современных авторов тоже, и это очень сильно зависит от настроения. Я когда-то очень сильно стыдилась из-за того, что во время осенней хандры мне очень хочется слушать женское фэнтези. Это же такая ерунда: прослушаешь – и уже через три дня забудешь, что ты там слушал. Но по настроению оно ложится. Я наблюдаю за своими одногруппниками и за друзьями и вижу то, что у них тоже так – один период они читают какие-то старые произведения, наполненные смыслами, а потом, спустя пару месяцев, они уже читают какие-то совершенно легкие произведения ни о чем.

Единственное, что меня напрягает, – и правда часть молодых людей начинает читать все меньше и меньше. У меня в окружении есть люди, которые уже года четыре вообще ничего не читали. Может быть, читали только мангу или комиксы, но я не воспринимаю это как книги, поэтому считаю, что надо продвигать чтение.

Григорий Азаренок:

Надо продвигать чтение, надо читать. И вообще читающие всегда будут управлять нечитающими. Это закон, аксиома, практика.