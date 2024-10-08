Гендиректор «Белкнига»: книжки читают, за прошлый год было издано более 8000 книг

Владимир Матусевич, генеральный директор ОАО «Белкнига»:

Книжки читаются. Об этом свидетельствуют цифры. Если взять, например, прошлый год, то в Беларуси было издано более 8 000 наименований книг общим тиражом почти 20 миллионов экземпляров. То есть это более двух книг на одного человека. Если взять наше пространство СНГ, то мы идем практически вровень с Российской Федерацией, намного опережая остальные страны. То есть у нас культура чтения, бумажной книги в том числе, сохранилась. Наверное, это и часть нашего белорусского культурного кода, славянского. Если мы возьмем ту же Сербию, то там книжная выставка в Белграде собирает очень большое количество людей, является большим культурным событием. Поэтому это, наверное, характерно для наших народов – русского, белорусского, сербского, других народов. Да, читают. Конечно, огромные объемы информации сегодня в интернете, читают и там, но бумажная книга сегодня остается.