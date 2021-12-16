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Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни

16 декабря 2021 09:38
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Алкоголизм – очень тяжелое заболевание, которое представляет серьезную опасность как для самого больного, так и для окружающих. Согласно статистике, большинство несчастных случаев, травм или отравлений происходит именно по причине опьянения. Кроме того, регулярное злоупотребление вызывает патологию внутренних органов и нарушение обмена веществ.  Как же бороться с этим страшным недугом?

Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни-1

Константин Рыбчинский, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:
По поводу мифа – лечится ли алкоголизм, лечится ли женский алкоголизм? Отвечу сразу: и один, и второй вид алкоголизма лечится. Давайте сравним с таблеткой. В состав таблетки входит несколько компонентов: основной и дополнительный. То же самое происходит и с лечением. Основной компонент (препарат) –  это человек, который приходит на лечение. Это его желание. Все остальное, дополнительные компоненты – врач-нарколог, врач-психотерапевт и, как не странно, его родственники.

Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни-4

Как известно, алкоголизм – это семейная болезнь, ведь страдает не только пьющий человек, но и его родственники. Если пациент не выпивает, к примеру, больше месяца, а отношение к нему в семье не меняется, человек будет продолжать пить дальше. Важно создать для него атмосферу заботы и понимания, чтобы он получил уверенность в том, что в него верят.

Константин Рыбчинский:
Основное лечение, я считаю, это комбинированное, когда работают с пациентом и врач-нарколог, и врач-психотерапевт осуществляет психотерапию, то есть разбирается в его проблеме, и родственники тоже меняются. Возможно, тоже будут ходить к психотерапевту. И сам пациент должен делать большую работу.

Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни-7

Избавление от алкогольной зависимости в первую очередь зависит от самого пациента и его желания изменить свою жизнь. Если человек хочет лечиться, он будет делать для этого все возможное.

Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни-10

Константин Рыбчинский:
Способов для лечения очень много: медикаментозное, психотерапевтическое, комбинированное. Но самое важное в лечении любого алкоголизма, неважно, женский это алкоголизм или мужской, контроль над собой, работа над самим собой. Плюс помощь со стороны врача-нарколога, если требуется, врача-психотерапевта, изменение поведения и не нарушение границ со стороны родственников. То есть меняться должен не только сам пациент, но и его родственники. Когда все будет работать вместе, когда все будут помогать друг другу и не нарушать границы друг друга, тогда пациент будет в трезвости очень долго.

# Реклама # общество # Константин Рыбчинский # Фотофакт

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