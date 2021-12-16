В Беларусь прибывает Вифлеемский огонь. В маршрут доставки пламени впервые внесли изменения

Новости Беларуси. В Беларусь сегодня, 16 декабря, прибывает Вифлеемский огонь. В нашу страну его доставят уже в 24-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым символ Рождества встретит Фарный костел в Гродно. В храм пламя торжественно внесут в 17:00. Уже отсюда огонь начнет путешествие по стране.

Количество храмов, куда доставляют святыню, увеличивается каждый год. Например, в 2020-м белорусские скауты проехали более 6 000 километров и посетили около 150 приходов. Кстати, за частичкой Вифлеемского огня приглашают не только католиков, но и православных верующих. Например, в Кафедральном костеле в Гродно он будет находиться до середины января.