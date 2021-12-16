Прямой эфир

В Беларусь прибывает Вифлеемский огонь. В маршрут доставки пламени впервые внесли изменения

16 декабря 2021 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларусь сегодня, 16 декабря, прибывает Вифлеемский огонь. В нашу страну его доставят уже в 24-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым символ Рождества встретит Фарный костел в Гродно. В храм пламя торжественно внесут в 17:00. Уже отсюда огонь начнет путешествие по стране.

В Беларусь прибывает Вифлеемский огонь. В маршрут доставки пламени впервые внесли изменения-1

Количество храмов, куда доставляют святыню, увеличивается каждый год. Например, в 2020-м белорусские скауты проехали более 6 000 километров и посетили около 150 приходов. Кстати, за частичкой Вифлеемского огня приглашают не только католиков, но и православных верующих. Например, в Кафедральном костеле в Гродно он будет находиться до середины января.

В Беларусь прибывает Вифлеемский огонь. В маршрут доставки пламени впервые внесли изменения-4

В организации маршрута доставки священного пламени в 2021 году впервые были изменения: из-за закрытого по инициативе польской стороны пункта пропуска «Кузница-Брузги» огонь будет пересекать границу в пункте пропуска «Бобровники-Брузги».  

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни
16 декабря 2021 09:38

Женский алкоголизм тоже лечится. Поговорили с врачом о сложной болезни

Президент Беларуси: несмотря на санкции, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться
16 декабря 2021 08:46

Президент Беларуси: несмотря на санкции, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться

Выбирайте синие и зелёные оттенки. Узнали у визажиста, какой макияж будет актуален в новогоднюю ночь
16 декабря 2021 08:17

Выбирайте синие и зелёные оттенки. Узнали у визажиста, какой макияж будет актуален в новогоднюю ночь