Президент Беларуси: несмотря на санкции, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться

Новости Беларуси. Несмотря на введенные против Беларуси санкции, нужно продолжать жить и спокойно трудиться. Об этом Президент Беларуси заявил 16 декабря на совещании о противодействии санкционным мерам, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Санкции есть, и это данность. Более того, они уже стали частью нашей жизни. Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики.

Во время совещания Президент отметил, что его интересуют не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и по ответным мерам, которые он поручал подготовить. Президент обратил внимание, что эта задача касается в буквальном смысле всех присутствующих, поэтому совещание и проходит в таком широком составе.

Александр Лукашенко:

Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций, но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление.