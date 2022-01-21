Израсходовано почти 30 тонн песчано-соляных смесей. Как в Минске справляются с уборкой снега?

Новости Беларуси. Дорожные, жилищно-коммунальные службы принимают оперативные меры для уборки снега и обработки территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в городе задействовано более 1 600 работников и порядка 100 единиц техники.

Силы в том числе направлены на вокзалы и аэропорты.

Израсходовано почти 30 тонн песчано-соляных смесей. Приоритетное направление – пешеходные связи. Также особое внимание лестницам на мостовых сооружениях. Также сотрудники ГАИ оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. Дополнительные экипажи ДПС несут службу на пешеходных переходах и на аварийно опасных участках.