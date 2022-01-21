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Израсходовано почти 30 тонн песчано-соляных смесей. Как в Минске справляются с уборкой снега?

21 января 2022 13:37
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Новости Беларуси. Дорожные, жилищно-коммунальные службы принимают оперативные меры для уборки снега и обработки территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Израсходовано почти 30 тонн песчано-соляных смесей. Как в Минске справляются с уборкой снега?-1

Силы в том числе направлены на вокзалы и аэропорты.  

Всего в городе задействовано более 1 600 работников и порядка 100 единиц техники.  

Израсходовано почти 30 тонн песчано-соляных смесей. Как в Минске справляются с уборкой снега?-4

Израсходовано почти 30 тонн песчано-соляных смесей. Приоритетное направление – пешеходные связи. Также особое внимание лестницам на мостовых сооружениях. Также сотрудники ГАИ оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. Дополнительные экипажи ДПС несут службу на пешеходных переходах и на аварийно опасных участках.  

# Снегопады # общество # Фотофакт

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