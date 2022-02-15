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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»

15 февраля 2022 16:35
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Новости Беларуси. После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-1

От травли несогласных до попыток чудовищных преступлений. Пришло время рассказать, как именно нашу страну пытались покрыть плесенью.

Ольга Шерснева, СТВ:
16 февраля в эфире СТВ и Беларусь 1 масштабный проект. Оперативные материалы, громкие дела, признания. Беглых ждут большие сюрпризы, ведь они даже не догадываются, насколько рядом с ними находятся наши правоохранители. Как говорится – будет очень интересно.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-4

Нож, ночь, террор.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-7

Если они смогут оттуда сбежать, то, значит, им повезло. Нет, значит, у них судьба такая.

Как человек становится убийцей.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-10

Они могут отпускать свои инстинкты на волю и самоутверждаться за счет другого человека.

Террористическое подполье против Беларуси. От зарождения до разгрома.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-13

Мы знаем их планы. Ответственно заявляю: всем вашим дорогостоящим инициативам сбыться не суждено. Все виновные будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились.

Новые подробности громких дел и то, что еще нигде не показывали. Дворы, буслы, BYPOL. Хроника позора.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-16

Судьба предателя всегда одна. Когда они становятся бесполезны для своего куратора, они будут ими же и уничтожены. Поэтому мы предлагаем для сохранения своей жизни всем беглым предателям, инициативе BYPOL вернуться на родину.

Кто на самом деле ведет «Черную книгу»? Беглых ждут сюрпризы.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-19

На этих тусовках активно употреблялись наркотические вещества.

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»-22

Изнанка оппозиции: деньги, заказчики, бомбы. «Плесень» – 16 февраля в 18:30 на СТВ и сразу после «Панорамы» на Беларусь 1.

# Акции протеста # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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