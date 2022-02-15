Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»

Новости Беларуси. После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От травли несогласных до попыток чудовищных преступлений. Пришло время рассказать, как именно нашу страну пытались покрыть плесенью. Ольга Шерснева, СТВ:

16 февраля в эфире СТВ и Беларусь 1 масштабный проект. Оперативные материалы, громкие дела, признания. Беглых ждут большие сюрпризы, ведь они даже не догадываются, насколько рядом с ними находятся наши правоохранители. Как говорится – будет очень интересно.

Нож, ночь, террор.

Если они смогут оттуда сбежать, то, значит, им повезло. Нет, значит, у них судьба такая. Как человек становится убийцей.

Они могут отпускать свои инстинкты на волю и самоутверждаться за счет другого человека. Террористическое подполье против Беларуси. От зарождения до разгрома.

Мы знаем их планы. Ответственно заявляю: всем вашим дорогостоящим инициативам сбыться не суждено. Все виновные будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились. Новые подробности громких дел и то, что еще нигде не показывали. Дворы, буслы, BYPOL. Хроника позора.

Судьба предателя всегда одна. Когда они становятся бесполезны для своего куратора, они будут ими же и уничтожены. Поэтому мы предлагаем для сохранения своей жизни всем беглым предателям, инициативе BYPOL вернуться на родину. Кто на самом деле ведет «Черную книгу»? Беглых ждут сюрпризы.

На этих тусовках активно употреблялись наркотические вещества.