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Подпольный мясокомбинат ликвидировали в Могилёвской области

23 мая 2023 13:18
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Новости Беларуси. Несмотря на предоставляемые государством льготы и возможности вести бизнес легально, без нарушителей не обходится. В Могилевской области пресекли незаконную деятельность 38-летнего предпринимателя. Он продавал мясо и консервы из-под полы и без документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подпольный мясокомбинат ликвидировали в Могилёвской области-1

Мужчина оборудовал цех для разделки, переработки туш и хранения мяса прямо у себя на дому. Разумеется, о соблюдении санитарных норм речи не шло. Продукцию сомнительного качества «бизнесмен» реализовывал не только в Беларуси, но и в России.  

Подпольный мясокомбинат ликвидировали в Могилёвской области-4

Андрей Харкевич, заместитель начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома: 
Пресечена деятельность предпринимателя, который занимался скупкой, разделкой, реализацией мяса. Установлено, что он приобретал скот за наличный расчет у лиц, занимающихся его скупкой в сельхозпредприятиях Могилевской и Витебской областей, также у физлиц. Во время осмотра обнаружены производственные помещения, в которых осуществлялся процесс производства продукции убоя и мясной продукции, технологичное и холодильное оборудование, а также фасованные блоки по 12-20 килограммов мяса говядины общим весом более 16,5 тысячи тонн. И свыше тысячи полулитровых банок тушенки. Естественно, соответствующих ветеринарных документов на продукцию не было.  

Подпольный мясокомбинат ликвидировали в Могилёвской области-7

По фактам нарушений ветеринарно-санитарных правил и налогового законодательства проводится проверка.  

# Государственная политика в области пищевой промышленности # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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