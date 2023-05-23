Подпольный мясокомбинат ликвидировали в Могилёвской области

Новости Беларуси. Несмотря на предоставляемые государством льготы и возможности вести бизнес легально, без нарушителей не обходится. В Могилевской области пресекли незаконную деятельность 38-летнего предпринимателя. Он продавал мясо и консервы из-под полы и без документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина оборудовал цех для разделки, переработки туш и хранения мяса прямо у себя на дому. Разумеется, о соблюдении санитарных норм речи не шло. Продукцию сомнительного качества «бизнесмен» реализовывал не только в Беларуси, но и в России.

Андрей Харкевич, заместитель начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

Пресечена деятельность предпринимателя, который занимался скупкой, разделкой, реализацией мяса. Установлено, что он приобретал скот за наличный расчет у лиц, занимающихся его скупкой в сельхозпредприятиях Могилевской и Витебской областей, также у физлиц. Во время осмотра обнаружены производственные помещения, в которых осуществлялся процесс производства продукции убоя и мясной продукции, технологичное и холодильное оборудование, а также фасованные блоки по 12-20 килограммов мяса говядины общим весом более 16,5 тысячи тонн. И свыше тысячи полулитровых банок тушенки. Естественно, соответствующих ветеринарных документов на продукцию не было.