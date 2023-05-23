«Дети и безопасность». Работники железной дороги напоминают о правилах поведения на путях и переходах
Валерия Яскевич, корреспондент:
Железная дорога для всех, а для детей в особенности, – зона повышенной опасности.
Но именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. В преддверии летних каникул сотрудники Белорусской железной дороги напоминают ребятам о правилах поведения на железнодорожных путях и переходах. Акция «Дети и безопасность» продлится до 31 мая.
Дмитрий Казутин, пресс-секретарь Белорусской железной дороги:
Во время акции «Дети и безопасность» железнодорожники совместно с участниками добровольных дружин, а также сотниками правоохранительных органов будут совершать рейды по вокзалам, объектам железнодорожной инфраструктуры, чтобы самое главное заметить и вовремя удалить с железной дороги подростков и детей, которые находятся там без присмотра взрослых.
Находясь вблизи путей, нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим.
Нельзя бегать, прыгать на путях, лазать на вагоны. Желательно музыку не слушать.
Я думаю, что не стоит выглядывать из окна, когда ты едешь в поезде, потому что может быть столкновение поездов, можно удариться.
Я очень люблю кататься на поездах. Это очень весело. Но нужно соблюдать правила. Наушники и железная дорога несовместимы.
Современные наушники оснащены режимом звукоизоляции, и услышать в них звук приближающегося поезда почти невозможно, поэтому при пересечении железнодорожного пути не стоит использовать гаджеты, а также капюшоны.
Дмитрий Казутин:
Еще одна особенность железной дороги в том, что, в отличие от автомобиля или автобуса, поезд не имеет технической возможности объехать человека, который оказался на путях, переходя их или зазевавшись. У поезда есть возможность экстренно затормозить, подать сигнал. И поэтому очень важно, чтобы пешеходы, пассажиры относились к железнодорожному транспорту с уважением, вниманием и осторожностью.
Печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых. Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы десятки людей.
Дмитрий Казутин:
К сожалению, статистика происшествий является не нулевой. С начала года на Белорусской железной дороге произошло уже 35 случаев непроизводственного травматизма, в которых пострадали 36 человек.
Железная дорога не место для игр. Берегите свою жизнь и жизнь своих детей.