«Дети и безопасность». Работники железной дороги напоминают о правилах поведения на путях и переходах

Но именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. В преддверии летних каникул сотрудники Белорусской железной дороги напоминают ребятам о правилах поведения на железнодорожных путях и переходах. Акция «Дети и безопасность» продлится до 31 мая.

Валерия Яскевич, корреспондент: Железная дорога для всех, а для детей в особенности, – зона повышенной опасности.

Дмитрий Казутин, пресс-секретарь Белорусской железной дороги: Во время акции «Дети и безопасность» железнодорожники совместно с участниками добровольных дружин, а также сотниками правоохранительных органов будут совершать рейды по вокзалам, объектам железнодорожной инфраструктуры, чтобы самое главное заметить и вовремя удалить с железной дороги подростков и детей, которые находятся там без присмотра взрослых.

Находясь вблизи путей, нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим.

Нельзя бегать, прыгать на путях, лазать на вагоны. Желательно музыку не слушать.

Я думаю, что не стоит выглядывать из окна, когда ты едешь в поезде, потому что может быть столкновение поездов, можно удариться.

Я очень люблю кататься на поездах. Это очень весело. Но нужно соблюдать правила. Наушники и железная дорога несовместимы.

Современные наушники оснащены режимом звукоизоляции, и услышать в них звук приближающегося поезда почти невозможно, поэтому при пересечении железнодорожного пути не стоит использовать гаджеты, а также капюшоны.