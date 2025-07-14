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Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы?

14 июля 2025 17:51
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Жатва заметно набирает темп. От качества и скорости работы зависит продовольственная безопасность. И труженики села это как никто понимают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается уборка озимого ячменя, пройдено около 40 % от запланированных площадей. Намолочено свыше 340 тысяч тонн зерна, урожайность – 37,8 центнера с гектара. Наиболее активно идет жатва в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Хозяйства также приступили к тереблению льна. 

Среди хлеборобов появились уже и свои герои жатвы. В Брестской области – первый экипаж-тысячник. Такой показатель – хороший стимул для остальных не только повторить поставленный рекорд, но и превзойти его. Старт уборочной дали и в Минской области. «Зажинки» прошли в Столбцовском районе, ознаменовав начало жаркого сезона. 

Площадь уборочной в Минской области в 2025 году превышает 470 тысяч гектаров, из которых более 380 тысяч занимают зерновые, а свыше 90 тысяч гектаров отведено под рапс. Сейчас многое зависит от профессионализма аграриев, который не вызывает сомнений, и выносливости техники, а она не только укомплектована современным оборудованием, но и прошла всю необходимую подготовку к сезону. 

О труде, технологиях и древних белорусских традициях для богатого урожая – материал Анастасии Ярощик-Корниенко. 

Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы? -2

Белорусские поля, налитые колосистым золотом. В Столбцовском районе тот самый момент – дать старт уборочной кампании-2025.

Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы? -4

Александр Дударевич, директор ОАО «Великий Двор» Столбцовского района: 
Смотрели, как вымолачивается из колоса зерно. Смотрим по крупности, хорошее ли зерно. И, как всегда, пробуем на зуб. Все, убирать уже можно. 

Сельхозпредприятие «Жатерево» традиционно по итогам уборочной занимает высокие позиции в районе и области, и сбавлять темпы аграрии не намерены, даже когда погода и пытается корректировать планы. Читайте здесь.

Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы? -6

Прежде чем комбайны войдут в поля – важная традиция. Символический старт ответственному сезону хлеборобы дают с «Зажинок». Обряд в Беларуси соблюдают издревле. Предки верили, что перед началом жатвы нужно договориться с матушкой-землей, поблагодарить ее за хлеб. Жнеи собирают вручную первый сноп. Чтобы урожай был хороший, подбрасывают его вверх трижды.

И вот самый важный момент – комбайнеры на своих сельскохозяйственных машинах начинают путь.

Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы? -8

Расскажите, как он в деле.
Нормально. В прошлом году 5,5 тысячи намолотил вместе с кукурузой, хорошая техника.

Комбайн оснащен по последнему слову техники. Все для комфорта водителя и качества уборки: климат-контроль и бортовой компьютер.

Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы? -10

Какая скорость? 
– 2,5-3 км/ч, чтобы меньше было потерь. В этом году урожай очень хороший будет, отличный. 
– Берет гордость, правда? 
– Конечно.

Максим Левковец, комбайнер ОАО «Великий Двор» Столбцовского района:
Хлеб убирать – испокон веков была тяжелая работа. Но, как говориться, кто, если не мы. 

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания # Анастасия Ярощик-Корниенко

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