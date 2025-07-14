Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы?

Жатва заметно набирает темп. От качества и скорости работы зависит продовольственная безопасность. И труженики села это как никто понимают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается уборка озимого ячменя, пройдено около 40 % от запланированных площадей. Намолочено свыше 340 тысяч тонн зерна, урожайность – 37,8 центнера с гектара. Наиболее активно идет жатва в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Хозяйства также приступили к тереблению льна.

Среди хлеборобов появились уже и свои герои жатвы. В Брестской области – первый экипаж-тысячник. Такой показатель – хороший стимул для остальных не только повторить поставленный рекорд, но и превзойти его. Старт уборочной дали и в Минской области. «Зажинки» прошли в Столбцовском районе, ознаменовав начало жаркого сезона.

Площадь уборочной в Минской области в 2025 году превышает 470 тысяч гектаров, из которых более 380 тысяч занимают зерновые, а свыше 90 тысяч гектаров отведено под рапс. Сейчас многое зависит от профессионализма аграриев, который не вызывает сомнений, и выносливости техники, а она не только укомплектована современным оборудованием, но и прошла всю необходимую подготовку к сезону.