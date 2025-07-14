Уборочная кампания набирает темп! Сколько уже в закромах и кто они, первые герои жатвы?
Жатва заметно набирает темп. От качества и скорости работы зависит продовольственная безопасность. И труженики села это как никто понимают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продолжается уборка озимого ячменя, пройдено около 40 % от запланированных площадей. Намолочено свыше 340 тысяч тонн зерна, урожайность – 37,8 центнера с гектара. Наиболее активно идет жатва в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Хозяйства также приступили к тереблению льна.
Среди хлеборобов появились уже и свои герои жатвы. В Брестской области – первый экипаж-тысячник. Такой показатель – хороший стимул для остальных не только повторить поставленный рекорд, но и превзойти его. Старт уборочной дали и в Минской области. «Зажинки» прошли в Столбцовском районе, ознаменовав начало жаркого сезона.
Площадь уборочной в Минской области в 2025 году превышает 470 тысяч гектаров, из которых более 380 тысяч занимают зерновые, а свыше 90 тысяч гектаров отведено под рапс. Сейчас многое зависит от профессионализма аграриев, который не вызывает сомнений, и выносливости техники, а она не только укомплектована современным оборудованием, но и прошла всю необходимую подготовку к сезону.
О труде, технологиях и древних белорусских традициях для богатого урожая – материал Анастасии Ярощик-Корниенко.
Белорусские поля, налитые колосистым золотом. В Столбцовском районе тот самый момент – дать старт уборочной кампании-2025.
Александр Дударевич, директор ОАО «Великий Двор» Столбцовского района:
Смотрели, как вымолачивается из колоса зерно. Смотрим по крупности, хорошее ли зерно. И, как всегда, пробуем на зуб. Все, убирать уже можно.
Сельхозпредприятие «Жатерево» традиционно по итогам уборочной занимает высокие позиции в районе и области, и сбавлять темпы аграрии не намерены, даже когда погода и пытается корректировать планы. Читайте здесь.
Прежде чем комбайны войдут в поля – важная традиция. Символический старт ответственному сезону хлеборобы дают с «Зажинок». Обряд в Беларуси соблюдают издревле. Предки верили, что перед началом жатвы нужно договориться с матушкой-землей, поблагодарить ее за хлеб. Жнеи собирают вручную первый сноп. Чтобы урожай был хороший, подбрасывают его вверх трижды.
И вот самый важный момент – комбайнеры на своих сельскохозяйственных машинах начинают путь.
– Расскажите, как он в деле.
– Нормально. В прошлом году 5,5 тысячи намолотил вместе с кукурузой, хорошая техника.
Комбайн оснащен по последнему слову техники. Все для комфорта водителя и качества уборки: климат-контроль и бортовой компьютер.
– Какая скорость?
– 2,5-3 км/ч, чтобы меньше было потерь. В этом году урожай очень хороший будет, отличный.
– Берет гордость, правда?
– Конечно.
Максим Левковец, комбайнер ОАО «Великий Двор» Столбцовского района:
Хлеб убирать – испокон веков была тяжелая работа. Но, как говориться, кто, если не мы.
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