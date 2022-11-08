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Уборка картофеля в Беларуси завершена, собрано почти 800 тысяч тонн

08 ноября 2022 10:03
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Новости Беларуси. В Беларуси завершили уборку картофеля. Это почти 800 тысяч тонн. Собирали второй хлеб с территории в 26 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уборка картофеля в Беларуси завершена, собрано почти 800 тысяч тонн-1

Несмотря на весенние холода и засушливое лето, качество собранной культуры оценивается как высокое. Это результат квалифицированного подхода сельхозпроизводителей к технологии возделывания и подбору сортов. К слову, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем. Более того, каждый год есть излишки, которые отправляются за рубеж.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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