Уборка картофеля в Беларуси завершена, собрано почти 800 тысяч тонн

Новости Беларуси. В Беларуси завершили уборку картофеля. Это почти 800 тысяч тонн. Собирали второй хлеб с территории в 26 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на весенние холода и засушливое лето, качество собранной культуры оценивается как высокое. Это результат квалифицированного подхода сельхозпроизводителей к технологии возделывания и подбору сортов. К слову, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем. Более того, каждый год есть излишки, которые отправляются за рубеж.