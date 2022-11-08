Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве

Юлия Мычка, корреспондент:

Шоу мыльных пузырей, огромный мягкий медведь, воздушные шары и мультфильмы – праздник для особенных детей прошел в Могилеве. Для этих ребят выход в свет – целое событие.

Участниками праздника стали около 80 мальчишек и девчонок, и за последний месяц это уже восьмое мероприятие для тех ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации – имеют серьезные заболевания, ограничены в своих физических возможностях. Белорусский союз женщин, могилевские предприниматели и активные мамочки объединили свои усилия, чтобы сделать жизнь этих ребят ярче и интереснее.

Светлана Дудинская, жительница Могилева:

Когда ты сам сталкиваешься с проблемой своего ребенка, то понимаешь, насколько у людей и семей это проблема – выйти с особенным ребенком, куда-то пройтись, даже в кинотеатр либо просто по улице. Все на тебя смотрят, косятся, поэтому это очень сложно. А когда мы все вместе, мы объединяемся, выходим. Люди раскрепощаются. Дети становятся свободными, также улыбаются, все находят общение. И мы тогда чувствуем себя обычными людьми, что у нас и нет тогда проблем.

За три месяца группа из 20 человек выросла в 10 раз. Сегодня это маленькие жители не только Могилева, но и ближних районов. Цветы из воздушных шаров, танец с огромным медведем, сказочные пузыри с огнем и дымом, сладкие подарки. Эмоции просто зашкаливают!

Павел Варапаев, житель Могилева:

Я еще нашел себе друзей, которых зовут Дима, Саша и Андрей.

– А что впереди еще?

– Еще впереди просмотр фильма. Мне здесь очень нравится. Здесь очень круто!

Варвара Окунева, жительница Могилева:

Я была на роботах, видела мыльные пузыри и обнималась с мишкой.

Наталья Балконова, жительница Могилева:

У нас будни-будни-будни, а праздника хочется. Самим себе очень сложно его создать. Нас пригласили на это мероприятие. Сегодня было два. Мы такие счастливые! Теперь заряда, наверное, на месяц будет!