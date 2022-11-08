Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве

Юлия Мычка, корреспондент:
Шоу мыльных пузырей, огромный мягкий медведь, воздушные шары и мультфильмы – праздник для особенных детей прошел в Могилеве. Для этих ребят выход в свет – целое событие.
Юлия Мычка, корреспондент:
Шоу мыльных пузырей, огромный мягкий медведь, воздушные шары и мультфильмы – праздник для особенных детей прошел в Могилеве. Для этих ребят выход в свет – целое событие.
Участниками праздника стали около 80 мальчишек и девчонок, и за последний месяц это уже восьмое мероприятие для тех ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации – имеют серьезные заболевания, ограничены в своих физических возможностях. Белорусский союз женщин, могилевские предприниматели и активные мамочки объединили свои усилия, чтобы сделать жизнь этих ребят ярче и интереснее.
Светлана Дудинская, жительница Могилева:
Когда ты сам сталкиваешься с проблемой своего ребенка, то понимаешь, насколько у людей и семей это проблема – выйти с особенным ребенком, куда-то пройтись, даже в кинотеатр либо просто по улице. Все на тебя смотрят, косятся, поэтому это очень сложно. А когда мы все вместе, мы объединяемся, выходим. Люди раскрепощаются. Дети становятся свободными, также улыбаются, все находят общение. И мы тогда чувствуем себя обычными людьми, что у нас и нет тогда проблем.
За три месяца группа из 20 человек выросла в 10 раз. Сегодня это маленькие жители не только Могилева, но и ближних районов. Цветы из воздушных шаров, танец с огромным медведем, сказочные пузыри с огнем и дымом, сладкие подарки. Эмоции просто зашкаливают!
Павел Варапаев, житель Могилева:
Я еще нашел себе друзей, которых зовут Дима, Саша и Андрей.
– А что впереди еще?
– Еще впереди просмотр фильма. Мне здесь очень нравится. Здесь очень круто!
Варвара Окунева, жительница Могилева:
Я была на роботах, видела мыльные пузыри и обнималась с мишкой.
Наталья Балконова, жительница Могилева:
У нас будни-будни-будни, а праздника хочется. Самим себе очень сложно его создать. Нас пригласили на это мероприятие. Сегодня было два. Мы такие счастливые! Теперь заряда, наверное, на месяц будет!
Для того чтобы мир этих детей не ограничивался только окном на улицу, взрослые могут раскрасить его разными красками и на личном примере доказать, что помогать легко.
Юлия Мычка:
Стать настоящим волшебником может каждый. Благотворительное движение ищет волонтеров и помощников, которые готовы сделать жизнь этих ребят ярче.