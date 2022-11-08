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Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве

08 ноября 2022 09:54
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Юлия Мычка, корреспондент:
Шоу мыльных пузырей, огромный мягкий медведь, воздушные шары и мультфильмы – праздник для особенных детей прошел в Могилеве. Для этих ребят выход в свет – целое событие.

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-1

Участниками праздника стали около 80 мальчишек и девчонок, и за последний месяц это уже восьмое мероприятие для тех ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации – имеют серьезные заболевания, ограничены в своих физических возможностях. Белорусский союз женщин, могилевские предприниматели и активные мамочки объединили свои усилия, чтобы сделать жизнь этих ребят ярче и интереснее.

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-3

Светлана Дудинская, жительница Могилева:
Когда ты сам сталкиваешься с проблемой своего ребенка, то понимаешь, насколько у людей и семей это проблема – выйти с особенным ребенком, куда-то пройтись, даже в кинотеатр либо просто по улице. Все на тебя смотрят, косятся, поэтому это очень сложно. А когда мы все вместе, мы объединяемся, выходим. Люди раскрепощаются. Дети становятся свободными, также улыбаются, все находят общение. И мы тогда чувствуем себя обычными людьми, что у нас и нет тогда проблем.

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-5

За три месяца группа из 20 человек выросла в 10 раз. Сегодня это маленькие жители не только Могилева, но и ближних районов. Цветы из воздушных шаров, танец с огромным медведем, сказочные пузыри с огнем и дымом, сладкие подарки. Эмоции просто зашкаливают!

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-7

Павел Варапаев, житель Могилева:
Я еще нашел себе друзей, которых зовут Дима, Саша и Андрей.
– А что впереди еще?
– Еще впереди просмотр фильма. Мне здесь очень нравится. Здесь очень круто!

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-9

Варвара Окунева, жительница Могилева:
Я была на роботах, видела мыльные пузыри и обнималась с мишкой.

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-11

Наталья Балконова, жительница Могилева:
У нас будни-будни-будни, а праздника хочется. Самим себе очень сложно его создать. Нас пригласили на это мероприятие. Сегодня было два. Мы такие счастливые! Теперь заряда, наверное, на месяц будет!

Шоу пузырей, мультфильмы и огромный плюшевый медведь. Праздник для особенных детей организовали в Могилёве-13

Для того чтобы мир этих детей не ограничивался только окном на улицу, взрослые могут раскрасить его разными красками и на личном примере доказать, что помогать легко.

Юлия Мычка:
Стать настоящим волшебником может каждый. Благотворительное движение ищет волонтеров и помощников, которые готовы сделать жизнь этих ребят ярче.

# Особенные дети # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области

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