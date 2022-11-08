Лукашенко обсудит корректировки законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 ноября на фоне приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией собрал во Дворце Независимости совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи планируется обсудить механизмы корректировки законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах». Уже в ближайшее время Президент представит свою позицию по этой теме.