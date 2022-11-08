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Лукашенко обсудит корректировки законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах»

08 ноября 2022 07:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 ноября на фоне приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией собрал во Дворце Независимости совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко обсудит корректировки законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах»-1

В ходе встречи планируется обсудить механизмы корректировки законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах». Уже в ближайшее время Президент представит свою позицию по этой теме.  

Подробности смотрите в наших следующих выпусках.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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