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Штраф до 200 базовых. Как в Беларуси наказывают водителей за езду в пьяном виде?

19 октября 2021 13:55
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Новости Беларуси. В Минской области завершилась профилактическая акция ГАИ «Трезвый водитель», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она направлена на пресечение фактов управления транспортными средствами людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Штраф до 200 базовых. Как в Беларуси наказывают водителей за езду в пьяном виде?-1

На протяжении нескольких дней на автодорогах работали рейдовые группы, которые патрулировали места возле магазинов, кафе, автозаправочных станций. Особо пристальное внимание к объектам было приковано ночью. Под контроль также попали пешеходы и велосипедисты. Только в Воложинском районе за время акции задержаны 52 нетрезвых водителя, о восьми фактах сообщили граждане.

Штраф до 200 базовых. Как в Беларуси наказывают водителей за езду в пьяном виде?-4

Леонид Гиль, начальник отдела ГАИ Воложинского РОВД:
Если водитель в состоянии алкогольного опьянения, концентрация паров в выдыхаемом воздухе у которого составляет до 0,8 промилле, то это влечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления на три года. Если же пары алкоголя превышают 0,8 промилле, штраф накладывается в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на пять лет. Ежели водитель либо владелец автомобиля передал управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, то административная ответственность наступает в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на три года.

За девять месяцев сотрудники ГАИ выявили и привлекли к ответственности 2 600 нетрезвых водителей. По их вине произошло 38 ДТП, в результате которых 13 человек погибли, 38 – получили травмы различной степени тяжести.

# Вождение в нетрезвом виде # общество # Леонид Гиль # Фотофакт

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