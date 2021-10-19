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В Минске проверяют соблюдение масочного режима в магазинах, транспорте, школах

19 октября 2021 13:48
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Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Внимание – школам, транспорту, общественным местам. А также объектам торговли, особенно продавцам, которые ежедневно работают с большим количеством людей.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

В Минске проверяют соблюдение масочного режима в магазинах, транспорте, школах-1

Наденьте, пожалуйста, маску.  

Чему научил нас коронавирус? Тщательно мыть руки и исправно носить маски. Правила респираторного этикета прочно вошли в нашу жизнь и пренебрегать ими не стоит. Тем более, что соблюдение масочного режима в столице – на контроле у специалистов. Созданы рейдовые группы.  

В Минске проверяют соблюдение масочного режима в магазинах, транспорте, школах-4

Татьяна Радевич, заведующий отделением Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района:
Чтобы посетители себя чувствовали более-менее комфортно, во-первых, есть везде антисептики для обработки рук, также имеется наглядная агитация. Мы смотрим, контролируем соблюдение масочного режима и дистанцирование.  

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Анастасия Кончиц # Татьяна Радевич # Иван Цейтин # Ольга Борис # Наталья Недведь # Фотофакт

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