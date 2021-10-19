В Минске проверяют соблюдение масочного режима в магазинах, транспорте, школах
Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Внимание – школам, транспорту, общественным местам. А также объектам торговли, особенно продавцам, которые ежедневно работают с большим количеством людей.
Подробности в материале Анастасии Кончиц.
Наденьте, пожалуйста, маску.
Чему научил нас коронавирус? Тщательно мыть руки и исправно носить маски. Правила респираторного этикета прочно вошли в нашу жизнь и пренебрегать ими не стоит. Тем более, что соблюдение масочного режима в столице – на контроле у специалистов. Созданы рейдовые группы.
Татьяна Радевич, заведующий отделением Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района:
Чтобы посетители себя чувствовали более-менее комфортно, во-первых, есть везде антисептики для обработки рук, также имеется наглядная агитация. Мы смотрим, контролируем соблюдение масочного режима и дистанцирование.
Подробности смотрите в видеоматериале.