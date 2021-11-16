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Белорусские медики готовы госпитализировать пострадавших беженцев. Некоторые иностранцы отказываются от помощи

16 ноября 2021 14:45
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Около полудня доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Судя по всему, ситуация нормализовалась. По крайней мере, острого противостояния мы не наблюдаем. До этого с сопредельной стороны изливались потоки слезоточивого газа, работали водометы. Часть беженцев из «Брузгов» двинулась в свой прежний лагерь у границы.  

В экстремальных условиях работает съемочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.  

Белорусские медики готовы госпитализировать пострадавших беженцев. Некоторые иностранцы отказываются от помощи-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Белорусские медики, особенно Гродненской области, оперативно оказывают помощь. Прямо на КПП дежурит сразу несколько бригад, и они готовы госпитализировать людей, хотя большинство беженцев отказываются, потому что люди боятся оторваться от своих семей, оказаться в больнице. Вдруг Европа откроет зеленый коридор? Чаще всего они обращаются к медикам со слабостью, температурой и кашлем. Это все от постоянного нахождения на улице и переохлаждения. За последние несколько часов к этим симптомам прибавились отравление слезоточивым газом и резь в глазах. Сейчас госпитализированы четыре человека, трое из них – дети.  

Белорусские медики готовы госпитализировать пострадавших беженцев. Некоторые иностранцы отказываются от помощи-4

За последнюю неделю гродненские медики оказали помощь более чем двум десяткам людей из разных стран – это Иран, Ирак, Сирия.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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