Белорусские медики готовы госпитализировать пострадавших беженцев. Некоторые иностранцы отказываются от помощи

Около полудня доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Судя по всему, ситуация нормализовалась. По крайней мере, острого противостояния мы не наблюдаем. До этого с сопредельной стороны изливались потоки слезоточивого газа, работали водометы. Часть беженцев из «Брузгов» двинулась в свой прежний лагерь у границы.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Белорусские медики, особенно Гродненской области, оперативно оказывают помощь. Прямо на КПП дежурит сразу несколько бригад, и они готовы госпитализировать людей, хотя большинство беженцев отказываются, потому что люди боятся оторваться от своих семей, оказаться в больнице. Вдруг Европа откроет зеленый коридор? Чаще всего они обращаются к медикам со слабостью, температурой и кашлем. Это все от постоянного нахождения на улице и переохлаждения. За последние несколько часов к этим симптомам прибавились отравление слезоточивым газом и резь в глазах. Сейчас госпитализированы четыре человека, трое из них – дети.