Лукашенко о школах: пора заканчивать строить эти дворцы. В зарплату надо денежные средства переносить!

Новости Беларуси. Меньше чем через две недели в Беларуси начнется новый образовательный сезон, а за парты сядут больше 1 миллиона учащихся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как сложиться их школьная судьба? На неделе эту тему обсуждали и во Дворце Независимости. О том, что разговор о будущем системы образования состоится, Президент предупредил еще весной. Тогда завершился первый централизованный экзамен. И вместе с результатами соцсети заполонила реакция выпускников – в основном негативная. Новый формат и система подсчета баллов оказались чрезмерно сложными.

И хоть вступительная кампания по предварительным итогам прошла конструктивно, сейчас не время расслабляться. До Дня знаний осталось совсем ничего, а работа над ошибками предстоит серьезная. Накануне, в вечер перед совещанием по вопросам образования, Александр Лукашенко расширил список приглашенных. И нарушил традицию зачитывать доклады об успехах. Акцент, подчеркнул глава государства, необходимо сделать на недостатках. В первую очередь, чтобы их устранить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обратите особое внимание – у нас в Минске неравномерное заполнение школ. Надо сбалансировать ситуацию с загрузкой наших школ. Потому что мы все время строим-строим, люди просят – взяли, построили и радуемся в микрорайоне школе, а эти пустуют. Особенно в крупных городах, в Минске прежде всего. Это ненормально. Пора заканчивать нам строить эти дворцы, школы и так далее. В зарплату надо денежные средства переносить лучше.

Озвученный вопрос профильное министерство держит на контроле. Проводится работа с родителями учащихся. Кроме того, созданы интерактивные карты, которые отражают количество свободных мест в учреждениях образования. Они обновляются ежемесячно и позволяют без лишних бумаг узнать нужную информацию. Очевидно, многое сделано. Но недочеты в работе остаются.