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Командир авиабазы ВС Беларуси: с началом СВО никто из служащих не ушёл

20 августа 2023 16:59
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Командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал о кадровых вопросах в части. «В любом случае текучка. Все мы стареем, кто-то заболевает. У летного состава должно быть здоровье отличное, от слова совсем» – считает Скоркин. По его словам, все планово – глобальной нехватки нет, пришло много выпускников Военной академии.

Командир авиабазы также рассказал об изменениях после СВО: «Какого-то голода не было. Началась спецоперация и кто-то ушел – такого тоже нет». Скоркин отметил, что те, кто планировал уйти пораньше, даже решили остаться и продолжить выполнять задачи.

 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Скоркин # Видеофакт

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