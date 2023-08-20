Командир авиабазы ВС Беларуси: с началом СВО никто из служащих не ушёл

Командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал о кадровых вопросах в части. «В любом случае текучка. Все мы стареем, кто-то заболевает. У летного состава должно быть здоровье отличное, от слова совсем» – считает Скоркин. По его словам, все планово – глобальной нехватки нет, пришло много выпускников Военной академии.

Командир авиабазы также рассказал об изменениях после СВО: «Какого-то голода не было. Началась спецоперация и кто-то ушел – такого тоже нет». Скоркин отметил, что те, кто планировал уйти пораньше, даже решили остаться и продолжить выполнять задачи.