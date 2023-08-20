Командир 50-й смешанной авиабазы рассказал, зачем Беларуси нужны вертолёты Ми-35

Белорусские летчики 20 августа отмечают День авиации. На днях стало известно, что ВС Беларуси получили первую партию российских вертолетов Ми-35.

«В ближайшее время уже воочию сможем продемонстрировать, показать пилотажные свойства, возможность его работы на полигоне, днем, ночью – спектр очень большой», – отмечает командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин в интервью для программы «Неделя» на СТВ.

По его словам, на новых вертолетах будет установлена система радиоэлектронной борьбы. Также Скоркин объяснил, что Ми-35 и Ми-24 – это однотипные машины. «Сложнее, мощнее, боевые возможности больше», – рассказывает командир. Инженерно-технический и летный составы уже прошли переобучение и готовы к использованию.