На авиабазе в Мачулищах усилили систему охраны после инцидента с беспилотником

«Были сделаны выводы». Командир 50-й смешанной авиационной базы в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал, что изменилось после инцидента с беспилотником.

«Проводятся постоянно тренировки, пересмотрено распределение сил и средств в плане охраны, обороны», – отметил Владимир Скоркин. Он также заявил, что личный состав относится к этому с пониманием. Кроме того, по словам командира авиабазы, охрана и оборона усилены, полигоны готовы к выполнению задач.

Напомним, 26 февраля 2023 года на аэродроме в Мачулищах диверсантом был поврежден российский самолет А-50. Задержанный признался, что работал с украинскими спецслужбами.