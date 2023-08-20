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На авиабазе в Мачулищах усилили систему охраны после инцидента с беспилотником

20 августа 2023 16:59
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«Были сделаны выводы». Командир 50-й смешанной авиационной базы в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал, что изменилось после инцидента с беспилотником.

«Проводятся постоянно тренировки, пересмотрено распределение сил и средств в плане охраны, обороны», – отметил Владимир Скоркин. Он также заявил, что личный состав относится к этому с пониманием. Кроме того, по словам командира авиабазы, охрана и оборона усилены, полигоны готовы к выполнению задач.

Напомним, 26 февраля 2023 года на аэродроме в Мачулищах диверсантом был поврежден российский самолет А-50. Задержанный признался, что работал с украинскими спецслужбами.

 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Скоркин # Видеофакт

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