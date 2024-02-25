Кочанова: я приверженец партийного строительства, за партиями будущее

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Очень много кандидатов или выдвинуто, я говорю сейчас про парламент, или, говоря про местные Советы, принадлежат к той или иной партии. Вот на ваш взгляд, что должны делать партии, чтобы играть значимую роль в политике, в политической жизни нашей страны?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я, так скажу, вообще, я приверженец партийного строительства. Считаю, что партии должны быть. Почему? Есть же общественная организация, можно сказать, членами которой являемся и мы. Но вы понимаете, жизнь такая штука, что ты понимаешь, что да, у общественной организации есть определенный свой функционал. Женская организация работает, занимаясь вопросами, которые касаются семьи, демографии, помощи, поддержки женщин. Конечно, не уходят они и от политики вместе с тем. Тогда, когда объединяются люди одной идеей, которая их объединяет, являются членами партии, мне кажется, это великолепно.

Какие должны быть партии? Ну, наверное, разные, но одно у них должно быть. Единая – это прежде всего. Понимание того, как живут и чем живут твоя страна и твой народ – это прежде всего. А исходя из этого, понимание того, что деятельность партии должна быть направлена только на конструктивизм. Нельзя вносить сегодня размежевание, вбрасывать то, что будет разъединять наш народ. Ведь мы в 2021 году объявили Год народного единства. Почему? Потому что мы понимаем, что только в единении наша сила. Тогда, когда мы все вместе будем думать о том, как в будущем будет жить твоя страна, будет ли она мирной, будет ли она суверенной и независимой, зависит от каждого из нас. И поэтому члены партий должны быть конструктивными.

Конечно, мы не говорим о том, что не должно быть какой-то критики или еще чего-то – да, должно быть, но критика должна быть конструктивной. Если мы говорим, что надо сделать это, это, это – конечно, надо. И мы прекрасно понимаем. Но есть экономика, есть возможности финансовые, есть возможности разного плана. Здесь надо с пониманием. Я всегда говорю: надо просто примерить точно так же, как на любую перенести семью. Вот есть семья со своими задачами, со своими проблемами, со своими радостями. Так и страна, только это все мы – страна, государство.

Мне кажется, что за партиями, конечно, будущее. Я и сама присматриваюсь и думаю, что обязательно должна быть членом партии, потому что я всегда об этом думала. Но мне всегда приятно общаться с единомышленниками, которые понимают жизнь не понаслышке, не читая интернет и сайты, грязную, ложную информацию, а понимая, что происходит на их стороне, объективно оценивая, что происходит в твоей стране. И давая оценку этому, мы четко понимаем, что за небольшой период жизни нашей страны мы живем в прекрасной, удивительной, уникальной стране, где человек может реализовать свои возможности в соответствии со своими потребностями.

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