Выплаты к школе в Беларуси: кому положена помощь от государства и как её получить?

Новости Беларуси. Около 16 тысяч многодетных семей столицы получат единовременную выплату к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Размер ее составит около 30 % прожиточного минимума, это 98,5 рубля на каждого ребенка. 12 тысяч семей такую материальную помощь уже получили.

Выплаты сроком не ограничены, но специалисты рекомендуют в максимально сжатые сроки обращаться за выплатой, что поможет качественно подготовить детей к школе. Работодатели и профкомы также могут оказать помощь родителям школьников.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Малообеспеченным семьям в рамках Указа Президента «О государственной адресной социальной помощи» оказывается поддержка для подготовки детей к школьному сезону в виде единовременного социального пособия на закупку канцелярских принадлежностей. Семьи могут воспользоваться данным видом государственной поддержки, обратившись в службу «Одно окно» по месту своей регистрации. Для оказания данного вида помощи необходимо условие совокупного дохода семьи, который не должен превышать установленного критерия нуждаемости.

Школьникам из многодетных семей предусмотрены льготы за пользование учебниками до 50 %. Также в столице проходят благотворительные акции «Собери ребенка в школу», «Портфель первоклассника» и «В школу с улыбкой».

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