Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Лукашенко – о расследовании взрыва в минском метро: У ФСБ, МОССАД и Интерпола ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов

Лукашенко – о расследовании взрыва в минском метро: У ФСБ, МОССАД и Интерпола ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов

21 марта 2012 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Об этом заявил президент Беларуси 20 марта в интервью телеканалу Russia Today.

Один из вопросов интервью касался расследования и судебного процесса по делу о взрыве в минском метро. Журналист телеканала поинтересовался мнением президента касательно сомнений некоторых западных СМИ и отдельных политиков в отношении справедливости вынесенного приговора террористам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Процесс у нас был прозрачный, сам следственный процесс. Кроме следственного процесса в нем участвовали, можно сказать, сотрудники российского ФСБ, сотрудники МОССАД (израильтяне) и Интерпол. У них ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов.
И самое главное – с самого первого допроса, а все снималось на аудио и видео (я потребовал этого), с самого первого случая, когда их неожиданно для них задержали, они ни разу не сказали, что они не виноваты. Они все показали, рассказали. Это сопроводилось вещественными доказательствами. И сам судебный процесс был полностью открытый.

# общество # Теракт в минском метро 11 апреля # Александр Лукашенко # ФСБ # МОССАД # Интерпол

Другие новости рубрики

Все новости
21 марта 2012 10:45

Митрополиту Минскому и Слуцкому Патриаршему экзарху Всея Беларуси Филарету сегодня исполняется 77 лет

21 марта 2012 07:41

В Петриковском районе отмечается максимальный подъем уровня воды – около 20 см в сутки

21 марта 2012 06:34

В Греции более 36 тысяч человек по липовым документом получали пенсии и пособия за своих умерших родственников или по фиктивному опекунству