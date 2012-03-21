Лукашенко – о расследовании взрыва в минском метро: У ФСБ, МОССАД и Интерпола ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов

Об этом заявил президент Беларуси 20 марта в интервью телеканалу Russia Today.

Один из вопросов интервью касался расследования и судебного процесса по делу о взрыве в минском метро. Журналист телеканала поинтересовался мнением президента касательно сомнений некоторых западных СМИ и отдельных политиков в отношении справедливости вынесенного приговора террористам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Процесс у нас был прозрачный, сам следственный процесс. Кроме следственного процесса в нем участвовали, можно сказать, сотрудники российского ФСБ, сотрудники МОССАД (израильтяне) и Интерпол. У них ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов.

И самое главное – с самого первого допроса, а все снималось на аудио и видео (я потребовал этого), с самого первого случая, когда их неожиданно для них задержали, они ни разу не сказали, что они не виноваты. Они все показали, рассказали. Это сопроводилось вещественными доказательствами. И сам судебный процесс был полностью открытый.