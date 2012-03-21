Митрополиту Минскому и Слуцкому Патриаршему экзарху Всея Беларуси Филарету сегодня исполняется 77 лет

С Днем рождения Предстоятеля Белорусской Православной церкви поздравил президент Александр Лукашенко.

«Подвижническое духовное служение, мудрость и жизненный опыт принесли вам авторитет в православном мире. Убежден, что вы еще долгие годы будете трудиться на благо Беларуси и христианской веры», – отметил Президент.

По христианской традиции глава белорусской православной церкви встретил свой День рождения в благодарных молитвах.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси:

Да хранит всех вас Господь. Под покровом преблагословенной Матери и Девы и заступлении всех наших угодников Божьих, Святых.

С этими словами Митрополит Филарет обратился к верующим в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Он возглавил здесь Литургию Прежде-освященных Даров. Это богослужение совершается в Великий пост по средам и пятницам.

Владыка Филарет приехал в Беларусь еще в 1980 году. Тогда здесь было всего 370 приходов, сегодня – в пять раз больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие годы наша земля стала для него родным краем. Сегодня он Герой Беларуси, просветитель, своего рода политик и безусловно дипломат. Верующие почитают Предстоятеля Белорусской Православной церкви за дела духовные, возрождение православных святынь и христианских традиций.

Гурий, архиеписком Новогрудский и Лидский:

Действительно, это высочайший образец для христианина. В первую очередь, конечно, для архиереев является живым примером, образцом, как нужно служить Богу и людям.