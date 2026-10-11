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Новости по тегу #Интерпол

Из ОАЭ в Беларусь экстрадирован гражданин Мадагаскара, разыскиваемый Интерполом
11 октября 2026 09:55

Из ОАЭ в Беларусь экстрадирован гражданин Мадагаскара, разыскиваемый Интерполом

Встреча руководителей НЦБ Интерпола стран СНГ состоялась в Минске
10 сентября 2026 06:05

Встреча руководителей НЦБ Интерпола стран СНГ состоялась в Минске

Иван Кубраков провёл переговоры с главой Интерпола
14 мая 2025 06:37

Иван Кубраков провёл переговоры с главой Интерпола

В Польше задержана иностранка, торговавшая человеческими органами
12 марта 2025 13:40

В Польше задержана иностранка, торговавшая человеческими органами

Белорус, находившийся 6 лет в международном розыске, экстрадирован на родину из Болгарии
02 января 2014 16:17

Белорус, находившийся 6 лет в международном розыске, экстрадирован на родину из Болгарии

Интерпол: Беларусь вносит неоценимый вклад в борьбу с международной организованной преступностью
09 декабря 2013 18:04

Интерпол: Беларусь вносит неоценимый вклад в борьбу с международной организованной преступностью

04 мая 2012 13:26

Разыскиваемый Интерполом за мошенничество и присвоение средств итальянец задержан в аэропорту «Минск»

21 марта 2012 11:12

Лукашенко – о расследовании взрыва в минском метро: У ФСБ, МОССАД и Интерпола ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов