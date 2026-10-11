Новости по тегу #Интерпол

В июне 2024 года злоумышленник, действуя в составе группы лиц, организовал незаконное пребывание на территории Беларуси и дальнейший выезд в ЕС вне погранпереходов для 13 иностранцев – граждан Бурунди, Камеруна, Коморских Островов и Нигерии.
В столицу Беларуси прибыли делегации из Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, России, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и представители Генерального секретариата Интерпола.
Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия по разным направлениям. Несмотря на то, что рядом стран этот процесс тормозится, Беларусь готова поддерживать международные инициативы по борьбе с преступностью и разработать совместные проекты с другими государствами.
Задержанную украинку разыскивал Интерпол.
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