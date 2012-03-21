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В Петриковском районе отмечается максимальный подъем уровня воды – около 20 см в сутки

21 марта 2012 07:41
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Новости Беларуси. Река Припять и ее притоки местами вышли на пойму в Гомельской области. Потепление ускорило процесс таяния льда. Сейчас в Петриковском районе отмечается максимальный подъем уровня воды – около 20 сантиметров в сутки, на остальных реках в пределах 3-8. До опасных уровней еще далеко.

Близки к выходу на пойму Березина и приток Сожа. В то же время уровень воды в реках Брестской области начал снижаться, не достигнув критических отметок.

Большого половодья в Беларуси этой весной не прогнозируется. Ситуация под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Паводки в Беларуси

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