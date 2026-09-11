Новости по тегу #ФСБ

Против мужчины заведено дело о госизмене.
Агенты украинских спецслужб задержаны в Крыму.
ФСБ России опубликовала видео задержания подростков.
Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на руководителя одного из новых регионов.
ФСБ РФ: задержанный в Петербурге находится в контакт с спецслужбами Украины с 2025 года.
На Урале на промышленном предприятии предотвращен теракт, который готовил Киев.
ФСБ России сорвала удар по предприятию ВПК в Московской области.
ФСБ сорвала попытку спецслужб Киева совершить серию терактов с помощью БПЛА
«За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», – сказал собеседник российского агентства.
Вербованный россиянин собирался взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. От своего куратора он получил поддельный паспорт, информацию о цели и два взрывных устройства.
Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Украинские спецслужбы пытались использовать жителя Крыма, который представился сотрудником ФСБ и поручил ему пронести в здание замаскированное взрывное устройство.
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