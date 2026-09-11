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Новости по тегу #ФСБ

ФСБ РФ задержала агента украинской разведки в Тамбовской области
11 сентября 2026 07:57

ФСБ РФ задержала агента украинской разведки в Тамбовской области

В Крыму задержаны двое россиян за передачу данных Киеву и подготовку терактов
31 августа 2026 11:08

В Крыму задержаны двое россиян за передачу данных Киеву и подготовку терактов

Троих подростков задержали при подготовке теракта на объекте Росгвардии в Приморском крае
06 августа 2026 11:19

Троих подростков задержали при подготовке теракта на объекте Росгвардии в Приморском крае

Двое россиян задержаны в Крыму за подготовку терактов по заданию ГУР Украины
04 августа 2026 10:48

Двое россиян задержаны в Крыму за подготовку терактов по заданию ГУР Украины

ФСБ задержала в метрополитене Петербурга агента украинских спецслужб с бомбой
22 июля 2026 08:20

ФСБ задержала в метрополитене Петербурга агента украинских спецслужб с бомбой

ФСБ РФ: готовивший теракт на крупном предприятии Урала агент Киева ликвидирован при задержании
21 июля 2026 10:17

ФСБ РФ: готовивший теракт на крупном предприятии Урала агент Киева ликвидирован при задержании

ФСБ России предотвратила теракт с украинскими FPV-дронами в Подмосковье
14 июля 2026 08:01

ФСБ России предотвратила теракт с украинскими FPV-дронами в Подмосковье

Спецслужбы сорвали теракт Киева против высокопоставленного военного МО России
09 июля 2026 08:18

Спецслужбы сорвали теракт Киева против высокопоставленного военного МО России

ВСУ стали применять новую тактику при атаках на БПЛА в ДНР
31 марта 2026 10:21

ВСУ стали применять новую тактику при атаках на БПЛА в ДНР

Куратор из Украины взорвал пособника в момент задержания ФСБ в Екатеринбурге
03 марта 2026 11:44

Куратор из Украины взорвал пособника в момент задержания ФСБ в Екатеринбурге

В Москве арестовали исполнителя покушения на генерала ВС РФ Алексеева Корбу
08 февраля 2026 15:37

В Москве арестовали исполнителя покушения на генерала ВС РФ Алексеева Корбу

Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт в здании УФСБ
02 февраля 2026 11:50

Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт в здании УФСБ