Новости по тегу #Теракт в минском метро 11 апреля

Новости Беларуси, Минск. В одну из таких семей их привез председатель Мингорсполкома Николай Ладутько.
Это отметил заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук.
Во время рабочей поездки в Ивацевичский район Брестской области Александр Лукашенко посетил ряд предприятий и ответил на вопросы журналистов.
Об этом 2 декабря сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета Андрей Швед.
Свое отношение к приговору суда высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков.
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