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Новости по тегу #Теракт в минском метро 11 апреля

«Уверенная Европа становится тоже опасной». Мир переживает жуткую трагедию в Париже
14 ноября 2015 17:26

«Уверенная Европа становится тоже опасной». Мир переживает жуткую трагедию в Париже

Теракт в Великобритании. Чернокожие мусульмане убили белого военнослужащего
24 мая 2013 10:50

Теракт в Великобритании. Чернокожие мусульмане убили белого военнослужащего

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская»
11 апреля 2013 13:05

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская»

В Международный день кукольника ученики гимназии Борисова презентовали постановку батлейки
21 марта 2013 15:29

В Международный день кукольника ученики гимназии Борисова презентовали постановку батлейки

В минском метро пассажиры чуть ли не ежедневно роняют на рельсы телефоны и обувь
11 августа 2012 17:40

В минском метро пассажиры чуть ли не ежедневно роняют на рельсы телефоны и обувь

22 марта 2012 17:34

Лукашенко: ЕС меня не просил повременить с казнью признанных виновными в теракте в минском метро и не обещал за это ряд уступок

21 марта 2012 11:12

Лукашенко – о расследовании взрыва в минском метро: У ФСБ, МОССАД и Интерпола ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов

30 декабря 2011 06:45

Подарки от главы государства вручат и детям из семей погибших от взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске

14 декабря 2011 17:25

Владислав Ковалев написал на имя Президента прошение о помиловании. Дмитрий Коновалов этого не сделал

02 декабря 2011 14:34

Лукашенко о приговоре Коновалову и Ковалёву: Я приму решение в ближайшее время

02 декабря 2011 13:52

Следствие проверило около 2,6 тыс. человек, которые когда-либо разговаривали по мобильному телефону с Коноваловым и Ковалевым

01 декабря 2011 17:51

Суриков, посол России в Беларуси: В случае особых преступлений против людей и общества должна быть смертная казнь