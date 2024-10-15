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В Минске состоялось награждение спасателей, принявших участие в уборочной кампании – 2024

15 октября 2024 18:13
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В Минске наградили спасателей, которые приняли участие в уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось награждение спасателей, принявших участие в уборочной кампании – 2024-2

В горячий период жатвы они трудились в качестве комбайнеров, водителей, операторов зерносушильных комплексов. Причем в свободное от службы время. В общий каравай спасатели внесли более 150 тысяч тонн зерна. Лидеры-тысячники получили из рук главы ведомства почетные грамоты и благодарности.

В Минске состоялось награждение спасателей, принявших участие в уборочной кампании – 2024-4

Юрий Кохан, старший инструктор-спасатель Кореличского РОЧС:
Уже 10-й сезон на комбайне. В этом году намолотил 2400 тонн. Уборочная прошла на хорошей ноте. Погода немного мешала, но справились.

В Минске состоялось награждение спасателей, принявших участие в уборочной кампании – 2024-6

Николай Бабарикин, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Круглянского РОЧС:
Стараемся, помогаем. Нравится очень. Отец работал, я работаю. Мы поддерживаем традиции и уборку нашего урожая.

В Минске состоялось награждение спасателей, принявших участие в уборочной кампании – 2024-8

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это истинное удовольствие – награждать хлеборобов, сотрудников в погонах, которые по зову своего сердца приступили и приняли активное участие в уборке урожая.

Участие в уборочной спасатели принимают ежегодно. Всего личный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в 2024 году внесли 160 спасателей со всей страны.

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Уборочная кампания

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