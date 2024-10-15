В Минске состоялось награждение спасателей, принявших участие в уборочной кампании – 2024

В Минске наградили спасателей, которые приняли участие в уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горячий период жатвы они трудились в качестве комбайнеров, водителей, операторов зерносушильных комплексов. Причем в свободное от службы время. В общий каравай спасатели внесли более 150 тысяч тонн зерна. Лидеры-тысячники получили из рук главы ведомства почетные грамоты и благодарности.

Юрий Кохан, старший инструктор-спасатель Кореличского РОЧС: Уже 10-й сезон на комбайне. В этом году намолотил 2400 тонн. Уборочная прошла на хорошей ноте. Погода немного мешала, но справились.

Николай Бабарикин, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Круглянского РОЧС: Стараемся, помогаем. Нравится очень. Отец работал, я работаю. Мы поддерживаем традиции и уборку нашего урожая.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это истинное удовольствие – награждать хлеборобов, сотрудников в погонах, которые по зову своего сердца приступили и приняли активное участие в уборке урожая.

Участие в уборочной спасатели принимают ежегодно. Всего личный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в 2024 году внесли 160 спасателей со всей страны.