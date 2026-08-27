Трамп объявил о чрезвычайном положении в стране. Соответствующий указ был подписан Президентом США 27 августа 2026 года.

Как сообщает Reuters, такой шаг был предпринят главой государства в целях защиты национальной безопасности энергосистем США от внешних источников электроснабжения. В документе предусматривается запрет на покупку, ввоз, передачу и установку иностранного импортного электротехнического оборудования, которое создает угрозы кибератак на энергосети Соединенных Штатов.

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