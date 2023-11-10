Дипломаты Франции и Великобритании посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Новости Беларуси. Для любой страны важно помнить и защищать свою историю. Об этом заявил поверенный в делах Франции в Беларуси Людовик Руайе. Зарубежные дипломаты 10 ноября посетили памятное для каждого белоруса место – мемориальный комплекс «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация немногочисленная, компанию французскому коллеге составила посол Великобритании Жаклин Перкинс. В этот раз к журналистам – открыто. В ходе общения Людовик Руайе обратил внимание, что страна, которую он представляет, как и Беларусь, стремится сохранить память о страшных событиях Великой Отечественной войны. Это важно, чтобы не допустить повторения тех страшных событий. Именно поэтому у французских памятников всегда лежат цветы, – отметил поверенный.

Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:

Это наша работа с вами – все делать, чтобы она не забывалась. Каждый раз здесь я вижу группы студентов, учеников. И понятно, что это тоже очень важно для страны, чтобы не забыли свою историю. Это очень важно, конечно. У нас то же самое, во Франции, сейчас, у нас каждый год мероприятия, чтобы люди просто знали свою историю. И это для всех важно.