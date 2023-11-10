В Старых Дорогах открыли первый виртуальный археологический музей

Новости Беларуси. Первый виртуальный музей археологии создали в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно найти множество интересных материалов об истории района, начиная с бронзового века.

Чтобы погрузиться в исторические факты, стоит зайти на сайт местной школы № 2. Педагоги именно этого учреждения образования работали над созданием онлайн-площадки. Они собрали данные о самых значимых археологических открытиях в Стародорожском районе, фотографии исторических ценностей, например, древнерусского меча и польско-венгерской сабли, старинных браслетов, колец и других артефактов. Помогали создавать необычный музей и ученики.

Николай Емельянов, ученик средней школы № 2:

Я так же внес вклад в создание этого музея. Думаю, что он вышел очень интересным. Надеюсь, что стану здесь экскурсоводом. Считаю, что каждый человек обязан посетить этот музей.





Виталий Юревич, учитель средней школы № 2:

Мне приходилось избирать данные археологические раскопки в самое разное время. Раньше у нас этой информации не было. Сейчас же мы знаем про то, какие исследователи занимались изучением нашей местности в XIX и XX веках. Мы уже знаем, что они нашли интересного. Поэтому музей позволяет увидеть и узнать, какие события здесь происходили.