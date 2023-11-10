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Белорусские спасатели вернулись с боевого дежурства в Турции

10 ноября 2023 13:37
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Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси вернулись с боевого дежурства в Турции. Они помогали турецким коллегам бороться с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели вернулись с боевого дежурства в Турции-1

10 ноября вертолеты Ми-8 и Ми-26 с экипажами успешно приземлились на аэродроме, где их встретили близкие и товарищи по службе. Сегодня огнеборцы отправляются домой, а уже завтра они вновь встретятся в праздничном строю. На аэродроме Липки состоится сразу два торжественных мероприятия: вручение наград авиаторам МЧС и церемония передачи на вооружение двух вертолетов Ми-17В-5.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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