Что такое микст-инфекция? Поговорили с врачом о детском иммунитете

Микст-инфекция, или смешанные заболевания, у детей может привести к серьезным последствиям, если она не обнаружена и не лечится вовремя. Происходит это, когда организм ребенка подвергается одновременному воздействию нескольких различных инфекций, таких как вирусы, бактерии или грибки.

Наталья Гончарик, врач-педиатр клиники «Мерси»:

С наступлением зимы наши детки начинают чаще болеть. Им приходится встречаться с большим количеством вирусной и бактериальной флоры, ни для кого не секрет, что это время активизации болезней. Микст-инфекция – это инфекция, которая возникает при наличии нескольких возбудителей заболеваний в одном организме, в организме ребенка.

Одна из самых распространенных форм микст-инфекции – это грипп совместно с ОРВИ или аденовирусом. В таких случаях иммунная система испытывает сильную нагрузку, что может привести к развитию осложнений, таких как пневмония или бронхит. Другой вариант – сочетание бактериальной и вирусной инфекций, например, стафилококковой с гриппом или кишечной инфекции с ротавирусом.

Наталья Гончарик:

У ребенка данный вид нескольких инфекций протекает немного нетипично. Клиническая картина, которую мы бы могли увидеть при наличии одной инфекции, или меняется другим возбудителем, или протекает нетипично. Зачастую лабораторные анализы показывают одно, доктор видит другое в клинической картине, а на самом деле оказывается и то, и другое. Доктор должен назначать лечение и против одного, и против другого.

Для того чтобы определить наличие микст-инфекции, врач проведет осмотр маленького пациента и выявит основные симптомы заболевания. Для диагностики также могут потребоваться общие анализы, рентген, ПЦР-тест и другие исследования. Они помогут выявить наличие различных видов патогенов.

Наталья Гончарик:

Опасность микст-инфекции в том, что врач может не сразу назначить правильное лечение, может быть большее количество осложнений, чем мы ожидаем от обычной инфекции, поэтому к врачу ходить обязательно, наблюдаться обязательно.