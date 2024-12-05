Купить продукты и просто поговорить по душам. Как соцработники помогают пожилым белорусам

В доме у Леонилы Яковлевны всегда очень уютно. Бумажные вытинанки, яркие рушники, салфетки и фигурные поделки создают атмосферу. Женщина никогда не сидит без дела, рукоделие – ее хобби с самого детства. Но в последнее время много внимания приходится уделять здоровью, поэтому на рукоделие его остается все меньше. Да и домашних хлопот хватает. Нередко на помощь по хозяйству приходят работники социальной службы.

В числе постоянных гостей у активной пенсионерки Лилия Олеговна. У нее девять подопечных. Каждому важно уделить свое время, найти подход. Ее основная работа – помощь с уборкой, покупка лекарств, продуктов, а иногда и индивидуальных товаров.