Купить продукты и просто поговорить по душам. Как соцработники помогают пожилым белорусам
В доме у Леонилы Яковлевны всегда очень уютно. Бумажные вытинанки, яркие рушники, салфетки и фигурные поделки создают атмосферу. Женщина никогда не сидит без дела, рукоделие – ее хобби с самого детства. Но в последнее время много внимания приходится уделять здоровью, поэтому на рукоделие его остается все меньше. Да и домашних хлопот хватает. Нередко на помощь по хозяйству приходят работники социальной службы.
В числе постоянных гостей у активной пенсионерки Лилия Олеговна. У нее девять подопечных. Каждому важно уделить свое время, найти подход. Ее основная работа – помощь с уборкой, покупка лекарств, продуктов, а иногда и индивидуальных товаров.
Лилия Сокол, социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района»:
Приношу продукты. Потому что магазин находится так далековато. И, конечно, человек уже пожилой и не может дойти. Продукты всегда нужны. Если где-то что-то не подмели, не страшно. А кушать хочется всегда.
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