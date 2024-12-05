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В школах Беларуси проходит единый урок, посвящённый 25-летию Союзного государства

05 декабря 2024 11:38
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Единый урок, посвященный 25-летию Союзного государства, проходит в школах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школах Беларуси проходит единый урок, посвящённый 25-летию Союзного государства-2

В ходе занятия ребята обсуждают важные темы. Например, как создавалось Союзное государство, в чем ценность дружбы Беларуси и России и как наши страны взаимодействуют в вопросах сохранения исторической памяти. 25 лет назад союзники выбрали путь единства, и с тех пор эти связи только укрепляются. Это касается всех сфер: от экономики до культуры.

В школах Беларуси проходит единый урок, посвящённый 25-летию Союзного государства-4

Татьяна Калиниченко, учитель гимназии № 38 Минска имени Н.А.Шугаева:
Союзное государство своей сутью опирается на опыт предыдущих поколений, белорусов и россиян. И устремлен надеждой на то, что наши народы никогда не потеряют вот эту братскую общность и братские узы, и всегда будут вместе. Вот точно так же и в детях, и в коллективе мы воспитываем уважение, надежность, понимание, взаимопонимание, единство для того, чтобы в будущем они смогли перенести опыт, полученный за партой школьной скамьи, в свою обычную жизнь.

Специально для единых уроков в Академии образования подготовили тематические материалы. В них – ключевые цели, план и задания. Единые уроки по всей стране пройдут по 10 декабря.

# Союзное государство # Государственная политика в области образования # Беларусь-Россия

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