Волейболистки «Минчанки-2» успешно стартовали в финальном этапе Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» победно стартовали в финальном этапе Молодежной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Матчи первого круга принимает Краснодар.

14 апреля наши девушки встречались с хозяйками площадки из «Динамо». Поединок прошел в напряженной борьбе. Два первых сета белоруски выиграли, однако в третьем и четвертом сильнее были уже оппонентки. Судьба противостояния решилась в пятой партии – наши соотечественницы оставили ее за собой и праздновали итоговую викторию с результатом 3:2.