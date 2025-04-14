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Волейболистки «Минчанки-2» успешно стартовали в финальном этапе Молодёжной лиги России

14 апреля 2025 18:29
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Волейболистки «Минчанки-2» победно стартовали в финальном этапе Молодежной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Матчи первого круга принимает Краснодар.

14 апреля наши девушки встречались с хозяйками площадки из «Динамо». Поединок прошел в напряженной борьбе. Два первых сета белоруски выиграли, однако в третьем и четвертом сильнее были уже оппонентки. Судьба противостояния решилась в пятой партии – наши соотечественницы оставили ее за собой и праздновали итоговую викторию с результатом 3:2.

Следующий поединок «Минчанка-2» проведет во вторник, 15 апреля, против сверстниц из казанского «Динамо-Ак Барс-УОР».

# Волейбол

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