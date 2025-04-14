Минский завод шестерён планирует нарастить объёмы продукции до 3,5 млн

По итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инвестиции столицы составляют около 22 % от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119 %, заработная плата выросла почти на 20 %. «Все вроде бы неплохо, – оценил Президент. – Квартал прожили. Перспективы? Что мы увидим в этом году?» Автоматизация и высокотехнологичность. Столичные предприятия делают ставку не только на наращивание объемов производства и повышение качества изделий, но и на создание полностью цифровизированного производства с умными системами. Только на Минском заводе шестерен планируется приобрести около 400 единиц технологического оборудования. И увеличить выпуск изделий на 1 миллион. Подробней в сюжете Юлии Минич.

От сырья до готовой продукции. Минский завод шестерен – крупнейшее в СНГ предприятие по выпуску комплектующих для техники и механизмов. Производство полного цикла. А новая программа инвестиционного развития позволит заводу нарастить объемы. В первую очередь, фокус на модернизацию оборудования. Его меняют на более современное и производительное. Так, недавно в эксплуатацию ввели электроэрозионный станок нового поколения. Для изготовления мерительного инструмента для контроля качества.

Юлия Минич, корреспондент:

Такое оборудование может обрабатывать детали сложной конфигурации. Как наружную поверхность, так и внутреннюю. Вырезать в ней непростые формы под углом до 21 градуса. Завод выпускает зубчатые валы и шестерни для тракторов «Беларус», а также производит сельскохозяйственные плуги и редукторы. Около 70 % продукции идет на тракторный завод. Развит и экспорт.